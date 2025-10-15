Коме су звијезде наклоњене данас?

Извор:
Глас Српске
15.10.2025
Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.
Дан доноси много динамике и прилику да покажете своје способности. Ипак, пазите да не реагујете пребрзо. Емоције ће бити јаке, а страсти изражене. Заузети Овнови могу имати мањи сукоб, али и брзо помирење, док слободни могу доживјети неочекивани флерт с особом из окружења.
Здравље је добро, али вам треба више сна и одмора.
Данас вам интуиција ради беспријекорно, послушајте унутрашњи глас. У поподневним часовима могућа је вијест која мијења ваше планове. Партнер би могао захтијевати више пажње па се потрудите да не будете превише фокусирани на посао. Слободни Бикови могли би обновити контакт с особом из прошлости. Здравље без значајнијих упозорења.
Бићете пуни идеја, али и у искушењу да започнете превише ствари одједном. Флерт и комуникација су наглашени. Слободни Близанци могу започети дописивање које се може претворити у нешто озбиљније, док заузети треба да избјегавају критику јер партнер може да реагује осјетљиво. Потребан је баланс између рада и одмора.
Повољан је дан за све који се баве креативним или аналитичким пословима. Можете очекивати подршку. Не одустајте од идеје која вам се чини тешком, испоставиће се да је веома добра. Заузети Ракови ојачаће однос кроз повјерење, док слободни могу неочекивано упознати неког ко их фасцинира. Здравље је солидно, али обратите пажњу на желудац и исхрану.
Дан је добар за започињање пројеката. Бићете пуни енергије и харизме. Финансије се стабилизују, а могућ је и нови пословни приједлог. Осјећаћете потребу да нешто промијените у вези. Слободни Лавови могу започети контакт који буди снажну привлачност, али и дилему између разума и срца. Не претјерујте са физичким напором.
Данас ће вам све ићи од руке. Бићете фокусирани, али и склони да превише анализирате ситнице. Средином дана могућа је добра вијест у вези са неким пројектом или договором. Емоционално сте сталожени и партнер ће цијенити вашу искреност, док слободни могу упознати особу преко посла или из свакодневног окружења. Здравље је одлично.
Повољан је дан за рјешавање финансијских питања. Ваша способност да пронађете компромис данас ће бити кључ успјеха. Ако преговарате о неком послу, очекујте позитиван исход. У односима с партнером осјећаће се стабилност и мир. Слободне Ваге могу упознати неког уз помоћ пријатеља или друштвених мрежа. Здравље је добро, али чувајте кичму и врат.
Бићете одлучни да завршите све што сте започели. Очекујте снажну подршку околине, посебно у тимском раду. Емотивно сте интензивни и привлачни другима. Заузете Шкорпије осјећаће обновљену блискост, док слободне могу упознати неког ко их магнетски привлачи и има у себи нешто мистериозно. Здравље је добро.
Активно учествујте у пословним дешавањима. Дан вам доноси могућност да започнете нешто ново, али и да завршите заостале обавезе. Избјегавајте брзоплете одлуке о новцу. Слободни Стријелчеви могу срести особу сличног духа, док заузети треба да уживају у хумору и топлини односа.
Здравље је добро, али пазите на исхрану и баланс енергије.
Бићете ефикасни и одговорни. Данас можете ријешити дуготрајне обавезе и добити признање за свој труд. Ако размишљате о промјени посла, размотрите све опције прије доношења одлуке. Слободни Јарчеви могу ући у комуникацију која води у нешто дубље. Здравље је добро, али се чувајте напетости и физичког умора.
Дан вам доноси шансу да се истакнете, а имаћете и подршку колега и надређених. Ако планирате сарадњу или презентацију неке нове идеје, сада је прави тренутак. Слободне Водолије могу започети занимљиву комуникацију, док заузете могу јачати однос кроз заједничке планове за будућност, јер ћете баш бити пуни инспирације. Здравље је врло добро.
Данас ћете бити фокусирани и креативни. Могући су позитивни помаци у послу који захтијева прецизност. Избјегавајте расправе са колегама, интуиција ће вам рећи како да реагујете. Заузете Рибе уживаће у топлини односа, док слободне могу започети причу која има романтичан потенцијал. Обратите пажњу на спавање и унос течности, пише Глас Српске.
