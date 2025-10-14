Logo

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Извор:

Курир

14.10.2025

22:53

Коментари:

0
Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду
Фото: Pixabay

У селу Пајазитово у Шумадији мјештани су остали у чуду када су налетјели на змију усред октобра, а како кажу, Шумадија не памти овако касно појављивање. Познати српски змијоловац Владица Становић открива зашто се појављују у јесен када би већ требало да се припремају за "зимски сан", али и која је тачно змија у питању.

"Мештани села Пајазитово пријављују појаву змија и током октобра", наводи се у објави странице Крагујевчани.

Како Владица открива, змије у октобру више нису необична појава, с обзиром на топло вријеме и температуре изнад просјека за ово доба године.

змија

Друштво

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

То се дешава у прелазном временском периоду, сад их вријеме тјера да изађу напоље. Некада змије раније уђу у вријеме брумације, а некада касније. То зависи да ли се топли дани дуже задржавају. Оне сада очекују топлије вријеме и ова температура им одговора, земља је још увијек топла", објашњава Владица

Период брумације код змија значи да ће она спавати недјељама или чак мјесецима, али ће повремено будити како би јеле и узимале воду. Као што је и у овом случају, змије се буде кад температура порасте, али се враћају "дремки" чим захладни.

Како додаје познати хватач змија, он је и у децембру прошле године наилазио и хватао змије, а јуче је налетио на једну змију у Пироту на југу Србије која се сакрила у подруму једне породичне куће.

Додаје да у 95 одсто случајева змије на које наилази у Србији су неотровне и углавном су смукови у питању, док у 3 до 5 одсто спадају змије отровнице.

Када је ријеч о змији која је виђена у селу Пајазитово у Шумадији, змијоловац Станковић открива да је у питању отровна змија - поскок.

Подијели:

Тагови:

Змија

poskok

oktobar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Купачи доживјели трауму: Анаконда дуга 5 пронађена на плажи

Свијет

Купачи доживјели трауму: Анаконда дуга 5 пронађена на плажи

5 ч

0
Змија чуваркућа "излази само у једном случају": Заледићете се када чујете разлог

Занимљивости

Змија чуваркућа "излази само у једном случају": Заледићете се када чујете разлог

2 седм

0
Познати хватач змија извео храбру акцију: Ево како је кад се легло стршљенова усели у кревет

Србија

Познати хватач змија извео храбру акцију: Ево како је кад се легло стршљенова усели у кревет

1 мј

0
Д‌јечака (4) ујела отровна змија у вртићу, родитељима нису ни јавили

Свијет

Д‌јечака (4) ујела отровна змија у вртићу, родитељима нису ни јавили

1 мј

0

Више из рубрике

Позната туристичка дестинација укида апартмане и хостеле за туристе

Занимљивости

Позната туристичка дестинација укида апартмане и хостеле за туристе

1 ч

0
Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!

Занимљивости

Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!

4 ч

0
Најискренији људи у Зодијаку које можете упознати

Занимљивости

Најискренији људи у Зодијаку које можете упознати

9 ч

0
Мислила да је пронашла мушкарца из снова, а онда је услиједио "хладан туш"

Занимљивости

Мислила да је пронашла мушкарца из снова, а онда је услиједио "хладан туш"

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

04

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

22

53

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

22

45

Србија славила против Андоре

22

37

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

22

33

Додик: БиХ је убијана сваким чином разградње Дејтонског споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner