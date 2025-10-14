Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Извор:
Курир
14.10.2025
22:53
Коментари:0
У селу Пајазитово у Шумадији мјештани су остали у чуду када су налетјели на змију усред октобра, а како кажу, Шумадија не памти овако касно појављивање. Познати српски змијоловац Владица Становић открива зашто се појављују у јесен када би већ требало да се припремају за "зимски сан", али и која је тачно змија у питању.
"Мештани села Пајазитово пријављују појаву змија и током октобра", наводи се у објави странице Крагујевчани.
Како Владица открива, змије у октобру више нису необична појава, с обзиром на топло вријеме и температуре изнад просјека за ово доба године.
Друштво
Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак
То се дешава у прелазном временском периоду, сад их вријеме тјера да изађу напоље. Некада змије раније уђу у вријеме брумације, а некада касније. То зависи да ли се топли дани дуже задржавају. Оне сада очекују топлије вријеме и ова температура им одговора, земља је још увијек топла", објашњава Владица
Период брумације код змија значи да ће она спавати недјељама или чак мјесецима, али ће повремено будити како би јеле и узимале воду. Као што је и у овом случају, змије се буде кад температура порасте, али се враћају "дремки" чим захладни.
Како додаје познати хватач змија, он је и у децембру прошле године наилазио и хватао змије, а јуче је налетио на једну змију у Пироту на југу Србије која се сакрила у подруму једне породичне куће.
Додаје да у 95 одсто случајева змије на које наилази у Србији су неотровне и углавном су смукови у питању, док у 3 до 5 одсто спадају змије отровнице.
Када је ријеч о змији која је виђена у селу Пајазитово у Шумадији, змијоловац Станковић открива да је у питању отровна змија - поскок.
Свијет
5 ч0
Занимљивости
2 седм0
Србија
1 мј0
Свијет
1 мј0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму