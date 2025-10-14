Позната туристичка дестинација укида апартмане и хостеле за туристе

14.10.2025
21:59
Коментари:0
Палма де Мајорка, главни град Мајорке, увео је потпуну забрану бродова за забаве, нових туристичких објеката и омладинских хостела.
Ово је предвиђено новим мерама које је представио градоначелник Хаиме Мартинез.
Према његовим ријечима, забрана ступа на снагу одмах, преноси портал "Diario de Mallorca".
Како је навео, град сада има 639 легалних породичних кућа за издавање туристима, док нови објекти подлијежу забрани.
"Ако постојећи туристички капацитети буду затворени, неће бити замијењени", навео је Мартинез.
Он је најавио обавезу Градског вијећа и Управе луке Балеарских острва (APB) да забране пристанак бродова за забаве због бучних забава које током љета узнемиравају становништво и "врсте туризма коју привлаче".
"Лучка управа је промијенила начин на који разумије град и разумије да интеграција луке и града мора бити потпуна. А то значи забрану пловидбе бродова за забаве. Али ако будемо морали да предузмемо даље кораке, предузећемо их", поручио је Мартинез.
Он је рекао да се забрана односи и на отварање нових хостела који, како је навео "функционишу као хотели ниже класе", док ће, како је навео, постојећи бити под инспекцијским надзором да се провјери да ли раде у складу са дозволама.
Мартинез је указао и на смањење сезоналности за око 2 одсто у посљедње двије године и за 4,57 одсто у поређењу са 2018, што значи да је туристички промет равномјерније распоређен током цијеле године, умјесто да буде концентрисан само у љетњим мјесецима или током празника.
Овај тренд прати и повећање туристичке потрошње од око 15 одсто, што, ријечима градоначелника, "показује промјену тренда у квалитету".
Мартинез се такође осврнуо на податке о смјештају у Палми, "који одражавају јасно побољшање квалитета хотела", уз значајно смањење понуде објеката са једном до три звјездице у корист оних више категорије.
Подаци, како је додао, указују и на смањење илегалне понуде туристичког смјештаја за 17,4 одсто у Палми, што је знатно више него у другим шпанским градовима.
Мартинез је рекао да су мјере дио посвећености градског већа квалитету дестинације и сузбијању илегалног туризма.
Раније ове године, Шпанија се придружила земљама попут Италије, Француске, Холандије, Португала и Грчке у сузбијању незаконитих туристичких станова у настојању да се избори са прекомјерним туризмом.
(б92)
Свијет
2 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 год0
Занимљивости
1 год0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму