Logo

Најискренији људи у Зодијаку које можете упознати

Извор:

Индекс

14.10.2025

10:49

Коментари:

0
Horoskop
Фото: Pexels

Искреност није свима природна, неки се скривају иза љубазних фраза, други бирају тишину када би требали причати.

Али ови хороскопски знакови не знају другачије осим искрено. Код њих нема двосмислености ни скривених порука. Оно што мисле, то и кажу.

Трактор

Економија

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Њихове ријечи понекад могу забољети, али увијек долазе због поштења и жеље да све буде чисто и јасно.

Ако тражите људе на које се можете ослонити, потражите их међу овим знаковима. Ово су најискренији људи у Зодијаку које можете упознати.

Стријелац

Стријелчеви говоре оно што мисле, без филтера и без задршке. Њихова отвореност није мањак такта, већ одраз храбрости да буду аутентични.

Не боје се рећи истину, чак и када знају да ће изазвати реакцију.

Стријелац ће вам у лице рећи оно што други шапћу иза леђа и управо зато га људи цијене, чак и кад га не разумију.

Ован

Ован не зна ћутати када осјети да нешто није у реду. Његова искреност често долази у налету емоција, али никада са лошом намјером.

силовање-насиље над женама

Хроника

Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

Искрен разговор за њега је знак поштовања, а не сукоба. Ако вас Ован критикује, знајте да му је стало јер да није, не би трошио ни ријечи ни вријеме.

Лав

Лавови цијене чисте односе, без лажи и претварања. За њих је искреност ствар достојанства.

Ако вас воле, рећи ће вам истину чак и када знају да ће вас забољети, јер вјерују да само тако можете расти.

Лав неће подилазити ни глумити - он жели да знате ко сте, баш као што и он зна ко је.

Дјевица

Дјевице вјерују да истина ослобађа, чак и када није угодна.

Њихова искреност долази из потребе за јасноћом - не воле двосмислености, игре ни претварања.

Рећи ће вам оно што мисле, али пажљиво бираним ријечима. Са Дјевицом нема нагађања ни прешућивања, јер за њу је искреност основа повјерења.

Јарац

Јарчеви су људи чврстих начела и директног приступа. Ако нешто није у реду, рећи ће то без околишања.

Не занимају их друштвене маске ни празне ријечи - искреност им је вриједност, а не стратегија, преноси Индекс.

Можда не говоре често о емоцијама, али када то учине, свака њихова реченица има тежину истине.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Економија

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

3 ч

0
Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Сарајлија рањен у стопало

3 ч

0
Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра

Занимљивости

Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра

6 ч

0
Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

Занимљивости

Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

6 ч

0
Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

Занимљивости

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

20 ч

0
Припадници ових знакова су најискренији људи које можете срести

Занимљивости

Припадници ових знакова су најискренији људи које можете срести

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner