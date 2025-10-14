Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра

14.10.2025
07:58
Коментари:0
Од 15. октобра, три хороскопска знака могу да одахну. Звезде им коначно доносе олакшање, а судбина их награђује за све што су до сада претрпјели. И то – новцем!
Неочекивани добитак, повраћај, бонус или поклон… шта год да је, долази таман кад им највише треба.
Бикови ће у другој половини октобра напокон осјетити оно за чим дуго чезну – мир и финансијску стабилност. Све што су радили мјесецима уназад, сада доноси плодове. Многи Бикови добијају прилику да уновче свој таленат, идеју или стари пројекат који су већ отписали. Један позив, порука или случајан сусрет може донети понуду која мења све. Ако сте Бик – спремите се, јер паре неће долазити кроз срећке, него кроз вредност коју сте већ створили.
Лавови су дуго трошили више него што су добијали, али то се од 15. октобра мијења. Планете им коначно доносе финансијски баланс и то кроз прилике које укључују сарадњу, јавни наступ или пројекат који враћа самопоуздање. Некима ће дословно “пасти с неба” новац – кроз бонус, повраћај дуга или поклон који не очекују. Овај талас енергије Лавовима враћа и осјећај да све има смисла: кад раде срцем, новац долази сам, преноси Крстарица.
Стрелчеви улазе у невјероватан период раста. Многи ће схватити да новац не мора увијек да се заради муком – понекад само треба да будете отворени. До краја месеца могу да очекују понуду за сарадњу, помоћ пријатеља или чак новац који им неко дугује одавно. Све што треба да ураде јесте да се не затварају у себе. Кад Стрелац вјерује, енергија му враћа – а овај пут враћа вишеструко.
Ако сте међу овим знацима, звијезде вас позивају да вјерујете у обиље, а не у страх. Паре које долазе нису случајне – то је награда за сваки тренутак кад сте вјеровали и кад нисте одустали.Од 15. октобра, паре саме долазе, али само онима који су спремни да их приме са захвалношћу.
