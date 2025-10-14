Logo

Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра

14.10.2025

07:58

Коментари:

0
Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра
Фото: Unsplash

Од 15. октобра, три хороскопска знака могу да одахну. Звезде им коначно доносе олакшање, а судбина их награђује за све што су до сада претрпјели. И то – новцем!

Неочекивани добитак, повраћај, бонус или поклон… шта год да је, долази таман кад им највише треба.

Бик – Новац кроз труд и неочекивани добитак

Бикови ће у другој половини октобра напокон осјетити оно за чим дуго чезну – мир и финансијску стабилност. Све што су радили мјесецима уназад, сада доноси плодове. Многи Бикови добијају прилику да уновче свој таленат, идеју или стари пројекат који су већ отписали. Један позив, порука или случајан сусрет може донети понуду која мења све. Ако сте Бик – спремите се, јер паре неће долазити кроз срећке, него кроз вредност коју сте већ створили.

Лав – Награда за упорност

Лавови су дуго трошили више него што су добијали, али то се од 15. октобра мијења. Планете им коначно доносе финансијски баланс и то кроз прилике које укључују сарадњу, јавни наступ или пројекат који враћа самопоуздање. Некима ће дословно “пасти с неба” новац – кроз бонус, повраћај дуга или поклон који не очекују. Овај талас енергије Лавовима враћа и осјећај да све има смисла: кад раде срцем, новац долази сам, преноси Крстарица.

Стрелац – Обиље које стиже кроз људе

Стрелчеви улазе у невјероватан период раста. Многи ће схватити да новац не мора увијек да се заради муком – понекад само треба да будете отворени. До краја месеца могу да очекују понуду за сарадњу, помоћ пријатеља или чак новац који им неко дугује одавно. Све што треба да ураде јесте да се не затварају у себе. Кад Стрелац вјерује, енергија му враћа – а овај пут враћа вишеструко.

Ако сте међу овим знацима, звијезде вас позивају да вјерујете у обиље, а не у страх. Паре које долазе нису случајне – то је награда за сваки тренутак кад сте вјеровали и кад нисте одустали.Од 15. октобра, паре саме долазе, али само онима који су спремни да их приме са захвалношћу.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

astrologija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

Занимљивости

Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

2 ч

0
Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

Занимљивости

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

16 ч

0
Припадници ових знакова су најискренији људи које можете срести

Занимљивости

Припадници ових знакова су најискренији људи које можете срести

16 ч

0
"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд

Занимљивости

"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

09

30

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

09

27

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner