"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд

Извор:
Телеграф
13.10.2025
16:22
Коментари:0
Замислите да недјељама разговарате са савршеном особом, размјењујете поруке пуне пажње и дубоких питања, а онда на првом састанку схватите да све вријеме нисте причали са њим, већ са ChatGPT-јем.
Управо то се дешава све већем броју корисника дејтинг апликација, који постају жртве новог феномена названог Chatfishing.
Умјесто класичних превара са лажним сликама и профилима, сада се појавио софистициранији облик обмане. Вјештачка интелигенција преузима комуникацију и ствара илузију емоционалне повезаности. Људи мисле да су нашли сродну душу, а заправо разговарају са алгоритмом који савршено опонаша људску топлину.
Тренд се шири брзином муње, нарочито међу корисницима апликација као што су Хинге, Бумбле и Тиндер. Многи признају да су се "закачили" на разговоре који су дјеловали искрено, смирено и промишљено, да би тек касније схватили да су у ствари били дио дигиталног експеримента у којем ChatGPT пише поруке умјесто њих.
Како изгледа када вас ChatGPT смува
Рејчел, 36-годишња предузетница из Лондона, упознала је свог "идеалног" партнера на апликацији Хинге. Њихови разговори били су толико дуги и искрени да је почела да вјерује да је напокон пронашла особу која је разумије. Када су се срели уживо, све се распало. "Било је као да причам са потпуно другим човјеком. Није знао ни основне ствари о мени. Тада сам схватила да је користио ChatGPT", рекла је.
Она није једина. Многи корисници пријављују да су их саговорници освајали "дубоким питањима", савршеним одговорима и брижно обликованим порукама, а затим се показали као потпуно другачији људи уживо. Нови облик дигиталне преваре, Chatfishing, постаје модерна верзија старог "Chatfishing", само сада у режији вјештачке интелигенције.
Неки иду и корак даље. Људи све чешће користе ChatGPT на дејтинг апликацијама да им напише прве поруке, смисли духовите одговоре или чак обликује цијели ток конверзације. Један корисник признао је да је ChatGPT користио да му напише поруку дјевојци која му се допала, јер "није знао како да звучи духовито и паметно". Порука је била пун погодак, али дјевојка је касније открила да је АИ стајао иза свега.
Када љубав постане алгоритам
Иако многи тврде да ChatGPT на дејтинг апликацијама само помаже у комуникацији, све више стручњака упозорава да овај тренд брише границу између стварне и дигиталне интиме. Већина корисника који користе вјештачку интелигенцију у флерту не признаје то саговорницима, па онај ко чита поруке не зна да разговара са машином.
Стручњаци за везе упозоравају да Chatfishing ствара опасну илузију емоционалне блискости, јер АИ зна како да препозна кључне ријечи и враћа одговоре који дјелују емпатично. Када се такви односи пренесу у стварни свијет, долази до шока. "Људи мисле да су пронашли савршеног партнера, а заправо се заљубљују у одраз себе који им АИ враћа", каже један британски психолог.
Многи признају да су и сами користили ChatGPT у комуникацији како би дјеловали занимљивије или паметније, али да су изгубили осјећај гдје престаје помоћ, а почиње манипулација. Када алгоритам научи како да опонаша емоције, питање је колико ће људи још знати да препознају стварну искреност.
Све више корисника пријављује да су се навукли на поруке које су касније препознали као АИ генерисане. У неким случајевима, људи признају да су започели и интимне односе верујући да причају са стварном особом. Феномен Chatfishing тако постаје симбол нове ере у којој је и љубав постала алгоритам.
