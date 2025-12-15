Logo
Препорука топ 5 божићних филмова који вас неће разочарати

15.12.2025

08:41

Препорука топ 5 божићних филмова који вас неће разочарати

Ово је идеално вријеме да се удобно смјестите уз шољу куваног вина и омиљени колач и препустите се магији божићних филмова.

Припреме за празнике су већ почеле. Свјетла су упаљена, планови за празничну трпезу се праве, а потрага за савршеним поклонима полако почиње, извјештава Index.hr.

Ово је такође идеално вријеме да се удобно смјестите уз шољу куваног вина и омиљени колач и препустите се магији божићних филмова.

Иако стриминг сервиси попут Netflix-а, Prime Video-а и Disney+-а нуде разноврсне класике попут Вилењака, Заправо љубави и Сам у кући, понекад је лијепо открити скривени драгуљ.

Зато вам доносимо пет потцијењених божићних филмова о којима би требало више да се прича, пише Express.co.uk.

Netflix-ов анимирани филм Клаус из 2019. године доноси оригиналну причу о стварању Дједа Мраза.

Прича прати себичног поштара и повученог произвођача играчака који склапају необично пријатељство и доносе радост хладном, мрачном граду у очајничкој ситуацији.

Главним ликовима, Јесперу и Клаусу, гласове позајмљују Џејсон Шварцман и Џ. К. Симонс, а у глумачкој екипи су и Рашида Џоунс и Џоана Кјузак.

Филм је добио похвале критике након објављивања због изванредне анимације, дирљиве приче и хумора.

Такође је номинован за Оскара за најбољи анимирани филм, постајући први Нетфликсов анимирани филм који је добио ту престижну номинацију. Спремите се, Клаус би могао бити филм који ће вас сваке године расплакати.

Чудо у 34. улици

Чудо у 34. улици је још један филм који ће вас дотаћи суза, али на најљепши могући начин. Прича је адаптирана у неколико филмова, али верзија из 1994. године остаје посебна успомена за многе.

Прича се фокусира на шестогодишњу Сузан (Мара Вилсон), која, због утицаја своје мајке Дори (Елизабет Перкинс), сумња у постојање Деда Мраза.

Када Дори добије задатак да ангажује Деда Мраза да се фотографише са дјецом у робној кући, она ангажује необичног човјека по имену Крис Крингл (Ричард Атенборо), који тврди да је прави.

Његове тврдње наилазе на скептицизам, али убрзо млади адвокат, као и сама Сузан и њена мајка, стају у његову одбрану.

Рођење Христово!

Ако сте љубитељ комедија са дирљивом поруком, британски филм ''Рођење Христово!“ ће вас сигурно освојити.

Радња прати наставника Пола Маденса (Мартин Фриман), који добија незахвалан задатак да постави школску божићну представу.

У жестокој конкуренцији са престижном ривалском школом, Пол емотивно организује да његову представу виде холивудски продуценти.

Убрзо се његова мала лаж претвара у велику авантуру у којој му ''помаже“ његов ексцентрични асистент, господин Попи (Марк Вутон).

Уз Фримана, у филму глуме и Ешли Џенсен, Џејсон Воткинс и Пам Ферис, а млади Алан Кар има урнебесну улогу. Савјет: након првог дијела, не журите да гледате наставке - нису ни приближно толико добри.

Прошли Божић

Романтичну комедију из 2019. године ''Прошли Божић“ режирао је Пол Фејг, познат по хиту ''Дјеверуше“, а инспирисана је незаборавном музиком Џорџа Мајкла и групе Wham!.

Емилија Кларк игра Кејт, помало циничну дјевојку која ради у продавници божићних украса и неочекивано успоставља везу са мистериозним Томом (Хенри Гудинг).

Како се њихово пријатељство развија, Кејт почиње да се суочава са сопственом прошлошћу и доноси одлуке о својој будућности, све у магичном празничном окружењу Лондона. Припремите се за емотивни обрт на крају који ће вас оставити без ријечи.

У филму глуме и Ема Томпсон и Мишел Јео, а фанове ће одушевити камео појављивање Ендруа Риџлија из групе Wham!.

Поларни експрес

''Поларни експрес“ је филм који ће вас непогрешиво вратити у дјетињство и узбуђење чекања доласка Дједа Мраза.

Заснован на истоименој дјечјој сликовници Криса ван Алсбурга из 1985. године, анимирани филм Роберта Земекиса трансформише једноставну причу у визуелно чудо испуњено топлом чоколадом, божићним свјетлима и снијегом.

Филм је ушао у историју као први дугометражни филм снимљен у потпуности помоћу технологије снимања покрета (motion capture), што му даје препознатљив визуелни стил. Том Хенкс је позајмио глас неколико ликова, а глумили су и Дарел Сабара и Нона Геј.

''Поларни експрес“ је несумњиво модерни класик који ће вас савршено увести у празнично расположење.

Коментари (0)
