Данас се ту лијече болесни: Овдје се Богородица указала Милојки (13) и дала знак гдје ће подићи манастир

Сијасет је прича о томе како су настале бројне светиње по Србији. Једна од сигурно најзанимљивијих је она која се односи на манастир код Крушевца - Ђунис. Наиме, како је објављено на званичној Фејсбук страници тог вјерског објекта, предање каже да се Пресвета Богородица у љето 1898. указала тринаестогодишњој дјевојчици Милојки и дала "знак" гдје треба дићи манастир.

Свештеник Влајко Грабеж подсјетио је на књижицу "Чудесна повијест" коју је 1938. године написао земљорадник из села Ђуниса Драгутин Јоцић, Милојкин брат. Ту је до детаља описано шта се све тог јулског дана 1898. године догађало на сеоском извору и потоку, али и оно што је слиједило касније.

"Баш тог врелог дана дјевојке Перса и Милојка Јоцић, са комшиницом Аном окопавале су виноград. Пошто је Милојка била најмлађа, послале су је на оближњи извор по воду. Кад је дјевочица дошла са крчагом до извора, примијетила је да је на камену код извора једила дјевојка сва у блиставом златном одијелу", прича свештеник Влајко.

Цурица је тада испричала да се златна коса дјевојке просула на плећа до појаса и да је сва била окупана свјетлошћу Сунца.

"На питање Милојкино - ко је она - дјевојка је одговорила да је Мајка Божија и да јој приђе да јој нешто каже. Богородица је узела од Милојке крчаг са водом и бацила га, рекавши да поручи људима у селу да ту гдје је пао подигну цркву и посвете је Покрову пресвете Богородице" - прича свештеник Грабеж.

Дјевојчица каже да јој је Богородица рекла да оде до другарица и поручи им да ће ускоро наступити велико невријеме и да се морају склонити у оближњу колибу да не би настрадале.

"Милојка је дошла до другарица, испричала им све, а онда су отрчале до колибе. Над тим крајем се онда стуштило страшно невријеме, љетина је уништена, мостови однесени, стока страдала", прича свештеник.

Али, оно што се десило са цурицама, потврдило је да је заиста овдје Богомајка "умијешала прсте". Дјевојке су, наиме, изашле из колибе и дошле кући, потпуно суве!

Иначе, предање каже да се мајка Исуса Христа више пута јавила дјевојчици из Ђуниса на истом извору.

Мјештани, очекивано, нису повјеровали Милојки да јој се указала Богородица, чак ју је дио свештенства и осудио и анатемисао, па су је власти и хапсиле. Син начелника општине Младена Тодоровића је полудио, а касније му се сва фамилија утрла.

"Локалног попа Љубодрага, који је са властима радио на рушењу цркве, задесила је иста судбина, јер су му сви из породице умрли прије њега", прича Грабеж.

И ма колико јој сви не вјеровали и кињили је, Богомајка јој је поручила да разгласи народу да је воду на извору освештала и да ће спас у њој наћи многи болесници. Није много времена прошла, а наступила су и прва исцјељења оних који су пили чудотворну воду.

Данас, по ријечима Марије, игуманије манастира Покрова пресвете Богородице у Ђунису, велики број вјерника свакодневно долази у ову светињу и лијече се светом водом освештаном руком Богомајке. Људи ту долазе да би нашли себи лијека, као и утјеху за душу и охрабрење за нове животне подвиге. Пију свету воду и дотакну свети камен на коме је Богородица сједила. Оно што је занимљиво, јесте да у светињу надомак Крушевца долазе и припадници других вјера и нација који вјерују у моћ Божију.

Игуманија прича о случају чудесног изљечења супруге једног познатог златара из Београда. Након што му је жена исцјељена, он је финансирао сву позлату за фреске у новој цркви.

Данас се у порти манастира Ђунис налазе двије цркве. Највише вјерника се ту окупи између 13. и 14. октобра на православни празник Покров пресвете Богородице, када владика нишки служи цјелоноћно бденије и јутарњу литургију. Ко је имао прилике томе да присуствује, каже да је посебан доживљај када се у поноћ на овај празник, око извора, у порти црква, упали и до 30.000 свијећа.

На крају, поставља се питање како је неписмена дјевојчица из Ђуниса разумјела шта јој Богородица говори? Свештеник Влајко Грабеж каже да је на Педесетницу Исус Христос путем Духа Светога дао моћ апостолима и Богородици да приповиједају и говоре на свим свјетским језицима.

Овај манастир је једно од најпосјећенијих православних светилишта на овим просторима.

(Телеграф.рс)