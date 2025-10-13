Са тржишта повучени блендер и миксери због опасности од струјног удара

13.10.2025
14:00
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучени су блендер за храну и два модела ручног миксера због опасности од струјног удара, пожара и повреда, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о блендеру "раф" тип Р.2822Б, те ручним миксерима за храну истог бренда типови Р.6653В /Р.6653W/ и Р.6629, сви поријеклом из Кине.
Здравље
Буди ли се корона у Српској?
Како је наведено, блендер је опасан јер механизам закључавања његовог поклопца није одговарајуће конструкције и има отворе кроз које течност може ући, док миксери нису прописно означени.
Сва три производа представљају ризик од повреда јер им је површина попречног пресјека проводника знатно мања од прописане, а нису усклађени ни са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница, као ни са стандардом /БАС ЕН ИЕЦ 60335-2-14:2024 + А1:2024 + А11:2024/.
Бања Лука
Нинковић заказао ванредну сједницу
Потрошачима који посједују ове производе препоручује се да престану да их користе и да их врате увознику или у трговину гдје су купљени.
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч1
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
33
17
27
17
19
17
14
Тренутно на програму