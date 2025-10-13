Logo

Са тржишта повучени блендер и миксери због опасности од струјног удара

13.10.2025

14:00

Повучен производ са тржишта миксер
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучени су блендер за храну и два модела ручног миксера због опасности од струјног удара, пожара и повреда, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о блендеру "раф" тип Р.2822Б, те ручним миксерима за храну истог бренда типови Р.6653В /Р.6653W/ и Р.6629, сви поријеклом из Кине.

Како је наведено, блендер је опасан јер механизам закључавања његовог поклопца није одговарајуће конструкције и има отворе кроз које течност може ући, док миксери нису прописно означени.

Сва три производа представљају ризик од повреда јер им је површина попречног пресјека проводника знатно мања од прописане, а нису усклађени ни са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница, као ни са стандардом /БАС ЕН ИЕЦ 60335-2-14:2024 + А1:2024 + А11:2024/.

Потрошачима који посједују ове производе препоручује се да престану да их користе и да их врате увознику или у трговину гдје су купљени.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

