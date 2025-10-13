Велико признање за Требиње: Међународна видео награда у категорији ''Спорт и одрживост''

13.10.2025
13:31
Коментари:0
Требиње је на AIVA – ACES Међународним видео наградама у Мачерати /Италија/ освојило награду у категорији "Спорт и одрживост". Овом престижном наградом, Требиње је крунисало напоре у промоцији спорта, посебно у оквиру престижне титуле коју носи "Европски град спорта" за 2025. годину.
Свечаности, која је одржана у Театру Лауро Роси, присуствовали су представници из више од 20 земаља и четири континента, што чини овогодишњу AIVA додјелу једним од најважнијих међународних догађаја у области спортске видео продукције.
Награђени видео, под називом "Trebinje Goes Green", дјело је сниматеља Алтернативне телевизије Славенка Вукасовића.
У конкуренцији од 28 видео радова из цијелог свијета, видео пројекат из Требиња издвојио се креативним приступом, снажном поруком и јасном повезаношћу између спорта и еколошке одговорности.
Требиње је награду подијелило са турским градом Сакарија, што додатно потврђује међународни значај самог признања.
"Поносни смо што је видео који смо послали из Требиња изузетно добро оцијењен у својој категорији. У питању је признање на међународном нивоу и представља додатну вриједност за град и наше представљање у свијету када су у питању спорт и туризам. Ово је велика мотивација да наставимо да улажемо у одрживе пројекте у нашем граду", рекао је, поводом додјеле награде, градоначелник Мирко Ћурић.
Овогодишње издање оборило је рекорд по броју пријава, што доказује да спорт као тема све више инспирише креативце широм свијета.
Манифестацију су подржале бројне институције и организације, укључујући Европски парламент, организације CONI, Sport e Salute, CIP, ANCI, као и медијске куће orriere dello Sport и Primapress.
