Гдје ће бити сједиште ХЕ Дабар?

Чија је наша ХЕ Дабар?! То питање ових дана одјекује херцеговачким врлетима. У Билећи су већ заказали темтску сједницу а тачка је само једна.
"Доношење Одлуке о упућивању захтјева надлежним институцијама да сједиште предузећа ХЕ Дабар буде у Билећи", саопштено је из Скупштине Општине Билећа.
У скупштинским материјалима не детаљишу, начелник за АТВ одговара да је разлога много и да ће о њима на скупштини. Овај билећки потез изазвао је реакције у Невесињу. Тамошње локалне власти су одмах заказале сједницу исти дан са истом темом. Образложење нам шаљу на двије стране али на крају закључују.
"Изненађени смо иницијативом Општине Билећа да у овим тешким политичким моментима за Републику Српску затражи сједиште ХЕ Дабар у Билећи што сматрамо употпуности неоправданим захтјевом", саопштени је из Скупштине Општине Невесиње.
Осим Билеће и Невесиња исте жеље имају и у Берковићима. Начелник шаље јасну поруку.
"Сматрам да је оправдано да сједиште ХЕ Дабар буде у Берковићима из више разлога. Прије свега, сам објекат хидроелектране налази се најближе територији општине Берковићи, док ће Невесиње остваривати највећи приход по основу потопљеног земљишта, што је и природно", казао је начелник Општине Берковићи Бојан Самарџић.
Ова херцеговачка буна шокирала је и ресорног министра. Петар Ћокић смирује ситуацију.
"Мислим да је у овом часу непотребно да се развија тако оштра расправа односно да се врши сукобљавање и да то добија и политичку димензију зато што је у току изградња ХЕ Дабар. Препоручујем да сви спусте и копља и сстрасти и да ово питање у једној разумној атмосфери када дође вријеме размотримо и донесемо адекватне одлуке", поручио је министар енергетике у Влади Републике Српске Петар Ђокић.
Зачудила и насмијала је ова тема и првог човјека Електропривреде Републике Српске.
"Да не причам народне изреке али када немате посла онда се бавите неким споредним стварима и покушавате набацити неку тему од које сигурно нема никаквог ефекта. ХЕ Дабар ће бити кћерка фирма, и сада је кћерка фирма и биће један сегмент у пословању Хидроелктрана на Требишњици. Тако да сада вјероватно неко жели да покупи неке поене код грађана", додао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Хидроелектрана Дабар сада је у 100% власништву ХЕТа, из управе овога предузећа нам кажу да је за њих ова тема сулуда али исто тако одговарају да је логично они одлуче гдје ће бити управа.
Садашња управа на челу са Билећанином Данилом Илићем сједи управо у згради ХЕТа. ХЕ Дабар тренутно има запослено око 50 радника. План је да ова електрана буде на мрежи крајем 2027 године. То је велики систем који се простире на 140км и на три зараћене општине.
Умјесто свађе и надмудривања сада би било боље заједничким снагама доћи до нових киловата. Ваљало би да се као око зграда и фотља челници почну отимати око рјешавања проблема на свим странама.
