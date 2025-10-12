Осам печурака продато за скоро 5.000 евра

Извор:
Агенције
12.10.2025
17:55
Коментари:0
Осам печурака мацутаке, које су узгојене у Тамбасасајами на западу Јапана, продате су на пијаци у том граду по цијени од 850.000 јена (око 4.800 евра), током аукције за њихово прво брање ове јесени, преноси данас Маиничи шимбун.
Печурке мацутаке које су биле понуђене на аукцији биле су дугачке од 6,5 до 11 центиметара, и тешке укупно 263,5 грама, што их чини најтежим међу првим сезонским печуркама од отварања пијаце 2018. године.
Иако се мацутаке печурке обично продају по цијени од 100.000 до 150.000 јена (564 до 846 евра) по килограму, вриједност свјеже убраних печурака је брзо порасла на аукцији.
Свијет
Рој стршљенова напао 30 људи у парку
Главни кувар ресторана хотела Танбасасајама Кинмата, Норицугу Јошимура (39), који се успјешно надметао за печурке, рекао је да тај хотел у граду Танбасасајама "служи мацутаке печурке из целе земље, али да оне које се производе у овом граду имају добру арому и богат укус".
"Лакнуло ми је што сам побиједио на надметању, јер се неки од наших гостију радују да их пробају", рекао је кувар.
Он је додао да планира да послужи гриловане мацутаке гостима који преноће у хотелу.
Економија
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму