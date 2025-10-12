Забиљежен рекордан пад цијена: Појефтинио какао

Извор:
Побједнички низ какаоа посустаје након што су цијене пале на скоро двогодишњи минимум ове недјеље, али инвестиционе банке упозоравају да је роба постала „изузетно препродата“.
Фјучерси за какао у САД за испоруку у децембру пали су у сриједу за 1,4% на око 6.090 долара по тони, продужавајући губитке због којих је уговор изгубио 10% вриједности у недјељи до 3. октобра.
То је означило преокрет у путањи раста цијена какаоа, која је остала повишена у последње две године. Фјучерси у САД достигли су максимум од 12.931 долара средином децембра, али су ове недјеље цијене достигле најнижи ниво од почетка 2024. године.
Изазовни услови пољопривреде, најезде штеточина и контрола извоза из Западне Африке подигли су цијене какаоа посљедњих година, али је узлазна путања заустављена прошле недјеље када су владе Обале Слоноваче и Гане подигле минималну цијену која се плаћа произвођачима какаоа.
У напомени у понедјељак, аналитичари инвестиционе банке Сити рекли су да менаџери новца заузимају „историјски слаб спекулативни став“ у вези са какаом, додајући да њихови подаци показују „слаб замах“ и „сигнал препроданости“ за ову робу.
Аналитичари Сосијете Женерала такође су у понедјељак рекли да су фјучерси за какао којима се тргује у Лондону „екстремно препродати“.
„Менаџери новца су ове недеље били на кратко“, рекли су у напомени клијентима. „Какао је изузетно рањив на покривање кратких позиција... Кратке позиције менаџера новца порасле су на највиши ниво од августа 2022.“
У Њујорку, додали су, какао је такође рањив на покривање кратких позиција, иако не до истих екстрема као лондонски уговор.
Покривање кратких позиција се дешава када инвеститори откупљују позајмљену имовину да би затворили кратке позиције - што може резултирати профитом или губитком. Ако цене порасту, журба за затварањем кратких позиција могла би довести до кратког сужавања где трговци поново улазе у имовину, гурајући цене навише.
Стратези у Ј.П. Морган-у су ове недеље у белешци написали да се већ појављују знаци опоравка.
„Тржишта какаоа су нагло пала током недјеље након што су владе Обале Слоноваче и Гане подигле цијене на извозним пољопривредним газдинствима, што је изазвало један од највећих недјељних губитака у години... након распродаје нових произвођача усјева“, рекли су.
