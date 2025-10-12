Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

Извор:
Предсједник Милорад Додик указао је на то да је ова година била лоша за воћаре у Републици Српској, а да је род јабуке преполовљен.
"Велика штета је на воћњацима, а род јабуке је преполовљен због лошег времена", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
"Род је подбацио много. Пола јабуке нема. Слаба година. Сви воћњаци су овако прошли у Републици Српској", рекао је Додик на снимку на којем обилази један од воћњака.
Ова година није била добра за воћаре у Републици Српској. Велика штета је на воћњацима, а род јабуке је преполовљен због лошег времена. pic.twitter.com/k27UUkDUdG— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 12, 2025
