Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

12.10.2025

14:18

Додик обишао један од воћњака
Фото: Screenshot / X

Предсједник Милорад Додик указао је на то да је ова година била лоша за воћаре у Републици Српској, а да је род јабуке преполовљен.

"Велика штета је на воћњацима, а род јабуке је преполовљен због лошег времена", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

"Род је подбацио много. Пола јабуке нема. Слаба година. Сви воћњаци су овако прошли у Републици Српској", рекао је Додик на снимку на којем обилази један од воћњака.

Милорад Додик

Воће

voćari

Voćnjak

jabuka

Коментари (2)
