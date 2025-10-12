Logo

Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

Извор:

АТВ

12.10.2025

14:00

Коментари:

0
Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

У договору са нашим коалиционим партнерима у Скупштини града, понудићемо сутра коначно рјешење за Градски олимпијски базен и са задовољством можемо да најавимо да ће базен, који је Управа базена самовољно затворила, моћи несметано да ради!

Поручили су ово из Градског одбора СНСД-а.

"На сутрашњој ванредној сједници Скупштине града усвојићемо Одлуку о реалокацији средстава у износу који је, према информацијама из Кабинета градоначелника, потребан да базен функционише до краја године. Тај период биће и више него довољан да се оснује јавна установа која ће убудуће професионално и транспарентно управљати базеном", саопштили су из СНСД-а и додали:

"Тиме ћемо заувијек ријешити проблем и спријечити да дјеца, спортисти и пливачки клубови буду таоци политичких игара".

Наглашавају да, након оснивања јавне установе, базен више никада неће доћи у овакву ситуацију – средства ће бити обезбијеђена, а тренирање и пливање биће бесплатно за све клубове и сву дјецу.

"Такође сви ће моћи да прате да ли се новац троши намјенски, а не по вољи појединаца. Скупштина града ће, као и увијек, урадити свој дио посла и учинити све што је у њеној надлежности. Од сутра све остаје на вољу градоначелнику. А с обзиром на то да смо мјесецима свједочили његовој 'грчевитој борби' око базена, увјерени смо да овога пута неће бити препрека и да ће Градски олимпијски базен од сутра коначно бити ОТВОРЕН!”, закључили су.

Базен

Бањалука

СНСД

Коментари (0)
