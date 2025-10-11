Logo

Зељковић за АТВ: Депонија у Рамићима један од највећих изазова са којима се суочава Бањалука

11.10.2025

Зељковић за АТВ: Депонија у Рамићима један од највећих изазова са којима се суочава Бањалука
Фото: АТВ

Депонија у Рамићима представља један од највећих изазова са којима се тренутно суочава Град Бањалука. Иако је ситуација већ постала алармантна, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић још увијек није изнио свој став, нити предложио конкретно рјешење, истакао је одборник СНСД-а Богољуб Зељковић у Централним вијестима АТВ-а

"Још увијек нисмо добили ни став градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, нити приједлог како да се ово питање ријеши. Сада предстоји одлука да депонија пређе у власништво Чистоће. Истовремено, наложено је предузећу Депот да уклони сву своју опрему, што је, у тако кратком року, практично немогуће извести", истакао је Зељковић.

Говорећи о разликама у цијени пројекта јавне расвјете, Зељковић упозорава:

"Скупштина је засједала и позвала градоначелника да заустави процес потписивања уговора који је веома штетан за Град. Град Бањалука је радио студију изводљивости и процијенио да ће цијена радова износити 13,5 милиона КМ. У мају, два мјесеца након тога, расписан је јавни позив чија је вриједност процијењена на 35 милиона КМ. Ми ту имамо разлику од 22 милиона КМ", истиче Зељковић.

Опширније у видеу:

