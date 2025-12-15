Logo
Брукс физички насрнуо на Леброна и "попио" искључење, Џејмс донио побједу Лејкерсима

Извор:

Телеграф

15.12.2025

07:52

Коментари:

0
Сукоб Брукса и Леброна на НБА мечу
Фото: Printscreen/X

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса умало су просули већ виђену побједу, али су на крају успјели да се извуку и славе на гостовању Финикс Сансима резултатом 116:114, у драматичној завршници НБА меча одиграног у недјељу увече.

Леброн Џејмс је најприје промашио слободно бацање за изједначење, затим је, послије фаула Девина Букера на шуту за три поена 3,9 секунди прије краја погодио и друго, да би трећим коначно утишао узаврелу публику у Финиксу. Управо тај фаул спасао је Лејкерсе, који су у посљедњој четвртини испустили чак 20 поена предности.

Најефикаснији у редовима гостију био је Лука Дончић са 29 поена, док је Џејмс додао 26. Против бившег клуба добру партију пружио је и Деандре Ејтон са 20 поена и 13 скокова. Лејкерси су играли без Остина Ривса (повреда листа), али су у нервозном мечу, у којем је досуђено пет техничких грешака и виђено једно искључење, извели чак 43 слободна бацања.

crvena zvezda

Кошарка

Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Сансима је наду у потпуни преокрет донио Дилон Брукс, који је погодио тројку за вођство 12,2 секунде прије краја. Ипак, убрзо је искључен након нагуравања и судара грудима са Џејмсом, пошто је зарадио другу техничку грешку.

Брукс је већ имао једну техничку у првој четвртини, а Џејмс је технички кажњен у трећој после инцидента у којем му је ривал током прекида игре одгурнуо лопту. Брукс је меч завршио са 18 поена, а већи део треће деонице пропустио је због проблема са личним грешкама.

Лејкерси су трећу четвртину завршили серијом 15:0, прије свега захваљујући енергији Џејка Ларавије, који је дао велики допринос у одбрани, иако му шут није најбоље служио. Посебно се истакао у једној контри, када је украо лопту и упослио Џексона Хејса, који је снажним закуцавањем и додатним слободним бацањем подигао екипу. Хејс је меч завршио са 12 поена и девет скокова са клупе.

Лука Дончић-10092025

Кошарка

Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа

Велики допринос дали су и резервисти Лејкерса, који су укупно постигли 30 поена, укључујући седам Џереда Вандербилта, који је одиграо прве озбиљније минуте послије мјесец дана. Вандербилт је унео чврстину у одбрани, имао седам скокова за 15 минута и погодио једну тројку, пише Телеграф.

Ипак, када је друга постава села на клупу у посљедњој четвртини, Лејкерси су изгубили ритам. Са стартном петорком на паркету у завршна три минута, гости су дозволили да се предност од 111:97 истопи – низом промашаја, дозвољених тројки и изгубљених лопти – али су, уз доста среће, ипак сачували победу и стигли до скора 18-7 у сезони.

(Телеграф)

Тагови:

НБА

Лос Анђелес Лејкерси

Lebron Džejms

Finiks Sans

Košarka

sport

