Кошаркаши Студента послије преокрета до побједе против Зрињског

Никола Лучић

14.12.2025

19:54

0
Кошаркаши Студента
Кошаркаши Студента побиједили су Зрињски резултатом 101:97 у деветом колу Првенства БиХ.

Тим Бориса Јокановића није добро започео утакмицу, а гости су у првој четвртини стекли и 15 поена предности. У другој дионици боља игра домаћих који на полувријеме одлазе са девет поена минуса.

У другом дијелу игре друга слика на паркету, Студент је заиграо много чвршће у одбрани, а прорадио је и шут са дистанце, па је након 30 минута било само два разлике за Зрињски.

Олуја Мелиса

Свијет

Долази ледена катастрофа, преко 60 милиона људи у опасности

Ношени сјајном подршком са трибина домаћи су одиграли одлично и у посљедњој дионици, а најзаслужнији за тријумф био је Стефан Милошевић. Поред кључне тројке имао је неколико сјајних потеза, на крају се зауставио на 28 поена. Пратили су га Тарик Хреља и Фарук Дувњак са по 19. Никола Станојевић додао је 17, а Кристијан Атељевић 15 поена.

За екипу Зрињског 26 поена постигао је Џејлен Вивер.

Кошаркаши Студента на свом конту сада имају пет побједа и три пораза у домаћем првенству, што је у овом тренутку довољно за осму позицију.

Košarka

student

Zrinjski

