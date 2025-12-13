Logo
Званично: Пабло Ласо нови тренер

Извор:

АТВ

13.12.2025

12:55

Коментари:

0
Званично: Пабло Ласо нови тренер
Фото: Pexels

Шпански стручњак Пабло Ласо нови је тренер кошаркаша Ефеса, саопштио је учесник Евролиге.

Како је објављено на сајту Ефеса, Ласо (58) је са челницима клуба потписао уговор до јуна 2027. године.

Ласо је на клупи наслиједио Игора Кокошкова који је смијењен послије лошег старта сезоне.

Ефес у Евролиги има скор 5-10 и далеко је од пласмана у плеј-ин.

Нови тренер Ефеса је са Реалом два пута освојио Евролигу, 2015. и 2018. године, а водио је између осталих и Бајерн и Басконију.

Евролига

Anadolu Efes

