Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

Извор:

Агенције

13.12.2025

08:25

Фото: Tanjug / AP / Tony Gutierrez

Кошаркаши Даласа наставили су са добрим резултатима, пошто су послије преокрета савладали Бруклин 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19).

Кључну улогу у побједи Маверикса имао је Ентони Дејвис, који је чак 20 од укупно 24 поена постигао у другом полувремену, уз 14 скокова и три блокаде.

Бивши играч Денвер нагетса, Мајкл Портер џуниор је уједно ушао у серију од четири узастопне утакмице са најмање 30 поена, што му је први пут у седмогодишњој НБА каријери.

Листа стријелаца

Далас:

Дејвис 24, Флег 22, Маршал 17, Кристи 15, Вашингтон 13, Томпсон 12, Вилијамс 9, Пауел 7.

Бруклин:

Портер 34, Вулф 17, Клекстон 14, Ман 12, Клауни 11, Мартин 11, Шарп 6, Демин 3, Вилијамс 3.

Вукчевић поново двоцифрен у новом поразу Вашингтона

Вашингтон је пропустио велику прилику да сруши фаворизовани Кливленд, пошто је у завршници треће дионице имао чак 17 поена вишка, али је на крају поражен резултатом 130:126 (35:24, 27:36, 23:40, 45:26).

Српски кошаркаш Тристан Вукчевић убацио је 14 поена.

Листа стријелаца

Вашингтон:

Карингтон 27, Меколум 27, Воткинс 15, Џорџ 15, Бегли 15, Вукчевић 14, Рајли 7, Шампањ 3, Џонсон 3.

Кливленд:

Мичел 48, Мобли 23, Гарланд 18, Хантер 15, Тајсон 13, Бол 5, Портер 4. Вејд 2, Брајант 2.

Ембид у МВП издању показао пут Филаделфији до побједе над Индијаном

Дуго очекивани повратак Џоела Ембида на ниво који га је својевремено довео до МВП признања виђен је у утакмици са Пејсерсима, када је центар Филаделфије практично сам предводио Севентисиксерсе до побједе над Индијаном 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15).

Камерунац са америчким пасошем постигао је 39 поена, што му је најбоља партија још од маја прошле године.

Филаделфија је наступила без Тајриса Мексија, једног од најбољих стријелаца лиге, али је Ембид преузео лидерску улогу и поново показао колико може да значи када је здрав и спреман.

Подршку је добио од Пола Џорџа, који је бившем клубу убацио 23 поена, као и од младог Ви-Џеј Еџкомба са 22.

Индијана је у завршници имала шансу да преломи меч, пошто је кош Паскала Сијакама на осам и по минута прије краја донио вођство 100:95.

Ипак, то је био посљедњи офанзивни трзај гостију, који су потом ушли у серију промашаја. Филаделфија је то искористила и направила низ 13-2, чиме је преокренула ток утакмице.

Листа стријелаца

Филаделфија:

Ембид 39, Џорџ 23, Еџкомб 22, Барлоу 10, Грајмс 10, Вокер 6, Мекејн 5.

Индијана:

Сијакам 20, Нембхард 18, Меконел 15, Хаф 13, Томпсон 12, Метјуз 8, Матурин 7, Џексон 7, Вокер 3, Бредли 2.

Резултати, НБА лига:

Шарлот - Чикаго 126:129

Детроит - Атланта 142:115

Филаделфија - Индијана 115:105

Вашингтон - Кливленд 126:130

Мемфис - Јута 126:130

Далас - Бруклин 119:111

Голден стејт - Минесота 120:127

