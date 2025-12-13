"Ко крене за Буџак, заврши на Лаушу": Магла "оковала" Бањалуку

Извор:
АТВ
13.12.2025
08:05
Коментари:0
Густа магла отежава одвијање саобраћаја на већини путева дуж ријека и преко планинских превоја у Републици Српској, а коловози су влажни и клизави.
И у Бањалуци је слична ситуација, гдје се јутрос не види "прст пред оком".
Како су нам писали, у шаљивом маниру, читаоци АТВ портала, "ко крене за Буџак. заврши на Лаушу".
Како наводе из АМС РС због ниске јутарње температуре упозоравамо и на поледицу, посебно у вишим предјелима и преко планинских превоја.
"Упозоравамо и на учестале одроне на дионицама које пролазе кроз усјеке. Апелујемо на возаче да буду максимално опрезни и да прилагоде вожњу тренутним условима на путу", наводе из АМС РС.
Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка - Бања Лука, на дионици Брестовчина - Нова Топола, саобраћај је обустављен у времену од 08.00-17.00 часова и преусмјерен на алтернативне путне правце, према Чатрњи. (до 31.12.2025.)
У току су радови на санацији магистралног пута М18 Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака. Одвијање саобраћаја изводиће се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 мин., а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због радова на магистралном путу М-И 115 Рача-Бијељина и на мосту ГП Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично у времену од 07:00 до 17:00 часова.
Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута (брзе цесте) Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до фонтане на улазу у Бањалуку.
Због извођења радова на санацији клизишта уз магистрални пут М – И 111, дионица Добро Поље-Миљевина, доћи ће до измјене у одвијању саобраћаја уз постављену саобраћајну сигнализацију (до 20.11.2026).
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, изводе се радови на постављању расвјете у тунелу “Сијерачке стијене“, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу. (до 31.12.2025.).
Саобраћај је обустављен на магистралном путу МИ-102 Србац-Дервента, због радова на постављању завршног слоја асфалта (од 15.10.2025). Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу. (до 31.12.2025.)
На путу М-20 (МИ-109) дионица Билећа-Требиње -локалитет Жудојевићи врши се сананација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 м уз могуће обуставе до 15 минута.Радови у планирани до (25.12.2025).
Због извођења радова на изградњи водоводне мреже на дионици магистралног пута М-ИИ 501 Козарска Дубица 1-Приједор 1 измијењен је режим у одвијању саобраћаја. (до 31.12.2025.)
Због извођења радова у тунелима "Хамшил", "Пасјаци", "Соколача", "Цера 3", "Строгоник", "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном путу М-И 114 дионица Бродар-Вишеград, затим у тунелу "Трговишта" на магистралном путу М-ИИ 507 дионица Бродар-граница РС/РСР (Рудо 1) и у тунелу "Котва 2" на магистралном путу М-И 114 дионица Међеђа-Бродар саобраћај се одвија уз измијењен режим вожње. (до 31.12.2025.)
Због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
Због извођења санационих радова на дионици магистралног пута МИ-108 Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева РИ-2103 Челинац-Укрина и РИ-2104 Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја. (до 31.12.2025.)
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралном МИ-101 Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута РИИ-1509 Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору. (до 31.12.2025.)
На магистралном путу МИ-102 Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу. (до 31.12.2025. године).
На дионицама магистралних путева МИ-108 Приједор-Козарац-Ламовита и МИ-105 Црквина-Модрича 1 ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја. (до 31.12.2025. године).
Због реконструкције магистралног пута МИ-111, дионица Брод на Дрини (Фоча)-Хум (Шћепан Поље), измијењен је режим у одвијању саобраћаја. (31.12.2025.)
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопута на коридору Вц од моста Руданка (укључујући мост) до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу МИ-105 дионица Руданка-Добој. Радови продужени до 31.12.2025. године.
Због извођења радова на рехабилитацији магистралног пута Градишка – Нова Топола – Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице 1-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја. Због радова на изградњи кружне раскрснице на споју магистралних путева М-И 101 Градишка-Нова Топола(31.12.2025.) и М-И 102 Чатрња-Градишка, такође је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому “Хан Дервента“ у времену од 12:00 до 16:00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу М-И 114 дионица Лапишница-Лјубогошта, у мјесту Доња Лјубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од 5 до 7 минута. (до 21.01.2026.).
На магистралном путу М-И 114 Лјубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома “Рогоушићи“ у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја у времену од 12,00 до 16,00 часова, у трајању од два пута по 5-7 минута. (19.11.2025.-19.02.2026. године)
На магистралном путу М-И 114 Подроманија-Лјубогошта, у мјесту Лјубогошта због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја два до три пута мјесечно у времену од 07,00 до 15,00 часова, у трајању од по 5 минута. (до 31.01.2026. године).
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Лјубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 09.00-15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Р-459, дионица С. Угљевик-Главичице, у рејону С. Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа Рудинг, у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји. Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем М-18 Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја. Напомињемо да се наведена забрана саобраћаја не односи на возила РиТЕ Угљевик.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Укрина-Горња Вијака.
Од 02.06.2021. на снази је забрана за теретна возила чија укупна маса прелази 12,5 тона на регионалном путу Р-И 3104 (стара ознака Р-472) дионица Поље-Подновље, због оштећења коловоза.
На мосту Краља Александра у општини Рудо, на путном правцу М ИИ-507 Бродар-граница РС/РСР (Рудо) забрањен је саобраћај за моторна возила укупне масе преко 10 тона, док се за путничка возила ограничава брзина кретања на 20 км/час.
На магистралном путу М-И 111 (М-18), дионица Брод на Дрини-граница БиХ/ЦГ (Шћепан Поље), забрањен је саобраћај за сва возила чија укупна маса прелази 16 тона.
На релацији: Аеродром Сарајево-Источно Сарајево/тржни центар Том/ кретаће се вандредни превоз у времену од 10.12. до 13.12.2025. Моле се возачи да поштују упутства лица из пратње.
Због оштећења пута усљед активирања клизишта забрањује се саобраћај свим возилима у Улици књижевника Јована Бабића Бања Лука, на дијелу од броја 255 до укрштања жељезничке пруге и пута који води према Бијелом потоку.
Привремена обустава саобраћаја у Улици Шарговачка на дијелу броја од 174 до раскрснице са огранком исте код броја 268 на снази је од 03.11. до 31.12.2025. године од 8,00 до 17,00 часова. За вријеме ових радова преусмјеравање саобраћаја се врши саобраћајном сигнализацијом.
Обавјештавају се грађани да ће у периоду од 18.07.2025. до 31.12.2025. године, бити обустављен саобраћај за сва возила, у Улици Тешана Подруговића, од броја 63 до раскрснице са Улицом Арчибалда Рајса, због извођења радова на реконструкцији дијела улице Тешана Подруговића. За вријеме обуставе саобраћаја, на предметном дијелу Улице Тешана Подруговића, саобраћај ће се одвијати преко привремено изведене саобраћајнице - обилазнице.
У току је кампања Ауто-мото савез Републике Српске под називом "Паркирај паметно, паркирај прописно!", која ће трајати до 26. децембра 2025. године, с циљем повећања нивоа безбједности пјешака у саобраћају у Републици Српској.
Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) обавјештава све возаче да од 01. новембра на снагу ступа Правилник о саобраћају у зимским условима којим је прописано да сва моторна возила у Републици Српској и БиХ, независно од временских услова, морају до 01. априла наредне године посједовати зимску опрему.
У информативној служби АМС РС у употреби је већ дуже вријеме посебан број "возачке солидарности" - 066/823-000 - на који возачи могу да пошаљу СМС поруку и обавијесте дежурне раднике Информативно-диспечерског центра АМС РС о ванредним застојима, саобраћајним незгодама или другим проблемима на путу. Возачи, обавијестите АМС РС о застојима и проблемима на путу путем СМС броја "возачке солидарности", 066/823-000. Због великог броја позива на број 1285, информације о стању на путевима и помоћ на путу у Републици Српској можете добити и на број 066/823-000 или путем интернет странице.
Због радова на замјени расвјетних тијела за саобраћај је затворена цијев у тунелу Бијела Влака, на дионици аутоцесте А-1 Бијача-Почитељ. Саобраћа се двосмјерно супротном страном аутоцесте.
У току је санација косина на магистралној цести Олово-Семизовац, због чега возила саобраћају наизмјеничним пропуштањем. Подсјећамо, на истој магистралној цести, али на другој локацији, такођер се изводе санациони радови и саобраћање је успорено.
У мјесту Доње Папраско, на магистралној цести Коњиц-Јабланица, због санације дилатација на мосту саобраћа се наизмјенично, једном траком, уз постављене семафоре.
Радови су актуелни и на аутоцести А-1 дионицама Какањ-Високо и Подлугови-Сарајево сјевер. На магистралној цести Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен. Нема дужих задржавања при преласку границе.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
11
09
09
08
53
08
38
Тренутно на програму