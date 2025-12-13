Ови знакови могу указивати на настанак тромба у тијелу

Извор:
Кликс
13.12.2025
08:13
13.12.2025
Крвни угрушак, познат и као тромб, природан је механизам којим тијело зауставља крварење. Међутим, када се формира без јасног разлога или на погрешном мјесту, може озбиљно угрозити здравље и довести до по живот опасних стања.
Тромб настаје када се крв згруша унутар крвног суда и дјелимично или потпуно блокира проток крви. У таквим ситуацијама органи не добијају довољно кисика, што може изазвати тешке посљедице, укључујући срчани и мождани удар.
Иако се крвни угрушци могу појавити било гдје у организму, најчешће настају у венама, посебно у ногама. До њиховог формирања може доћи након повреда, хируршких захвата, дуготрајног мировања или због успорене циркулације. Ризик додатно повећавају хроничне болести, прекомјерна тјелесна тежина, као и дуготрајно сједење и недостатак физичке активности.
Посебно опасна је дубока венска тромбоза, стање у којем се угрушак ствара у дубоким венама ногу. Ако се дио тромба откине и доспје до плућа, може изазвати плућну емболију - озбиљно стање које захтијева хитну медицинску интервенцију.
Симптоми тромба зависе од мјеста на којем се налази. Угрушак у срцу може узроковати бол у грудима, убрзан рад срца, кратак дах, мучнину и опћу слабост. Када се тромб формира у мозгу, често се јавља изненадна јака главобоља, сметње у говору, збуњеност, слабост једне стране тијела или нагли губитак равнотеже.
Ако је угрушак присутан у нози, могу се појавити оток, бол, осјећај тежине и промјена боје коже. У неким случајевима долази и до дугорочних проблема с циркулацијом. Плућна емболија се најчешће манифестује отежаним дисањем, болом у грудима, убрзаним пулсом и кашљем који може садржавати трагове крви, али понекад пролази и без јасних симптома.
Тромб у бубрезима често не даје јасне знакове, али може узроковати појаву крви у урину и смањено мокрење. Угрушци у предјелу стомака или једњака такође могу дуго остати непримијећени, али у случају пуцања крвног суда могу довести до јаких болова, повраћања крви и тамне столице.
