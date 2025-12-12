Разара ваше бубреге: Ово пиће је "тихи убица" вашег здравља

Извор:
Газирано пиће уништава бубреге, а многима је омиљено. Ево шта треба да знате прије него што га попијете.
Многи од нас не размишљају о утицају пића на бубреге када бирамо шта ћемо попити, али можда би требало. Нека пића могу озбиљно нашкодити овом виталном органу.
Студије из 2015. године откриле су да су у питању пића која се сврставају у газиране напитке. Иако знамо да ова пића нису најздравија опција, често их бирамо за освјежење током топлих дана или на забавама, а да не схватамо њихов утицај на наше тијело.
Истраживање је показало да конзумација више од четири слатка газирана пића недјељно може повећати ризик од хроничних болести бубрега. Висок ниво шећера у крви може оштетити крвне судове у бубрезима и доприњети развоју дијабетеса.
Зато је важно да особе са дијабетесом или хроничним бубрежним обољењима избјегавају газиране напитке, а нарочито треба бити опрезан ако имате ову болест у породици.
Газирана пића нису штетна само због високог садржаја шећера, већ и због фосфорне киселине. Редовна конзумација ових напитака може узроковати промјене у мокрењу, што може довести до стварања бубрежних каменаца и хроничних бубрежних болести што уништава бубреге. Ако волите газиране напитке, можда би било корисно да их барем ограничите.
Одговор је једноставан – обична вода. Она је најздравији избор за ваше тијело и најбоље задовољава жеђ, преноси Крстарица.
