Logo
Large banner

Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Извор:

Мондо.рс

12.12.2025

18:57

Коментари:

0
Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Фолкер Радиша Трајковић Ђани показао се као комшија јутјуберу Богдану Илићу, познатом као Бака Прасе, у истој згради у елитном насељу, а према снимку који се недавно појавио, изгледа да су у врло добрим односима.

У једном од Бакиних видеа забиљежен је тренутак када Ђани улази у његову спаваћу собу како би га пробудио.

Упао је неочекивано и из све снаге запјевао "Сам сам", што је Бакину реакцију одмах изазвало, тргнуо се из сна.

Ђани о Тиктоку

Подсјећамо, пјевач се укључио у лајв гдје је имао меч са момком који није познат јавности.

У једном моменту док су разговарали о разним темама, Ђани је приметио на екрану бројку од 10.000. Та цифра навела га је да пита свог саговорника у лајву шта то значи

@vlogmasclips Kakvo budjenje!🤩🔥 Day 11/31🌲 #fyp #bakaprase #djani #vlogmas #budjenje ♬ original sound - VlogmasClips

"Бато, шта ово стоји изнад мене ово 10к. Шта то значи?", питао је Ђани искусног тиктокера, а он му је одмах појаснио.

"То ти је 10.000 људи који ти дају паре. То ти је новац. Ових 10.000 су ти око 50 евра", рекао је тиктокер, а Радиша је на то одговорио.

"Ма брате нема ништа лепше него кад ти паре залијепе на чело! Ово је зај*банција", поручио је он.

(Мондо)

Подијели:

Тагови:

Baka Prase

Radiša Trajković Đani

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Сцена

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

2 ч

0
Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Свијет

Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

2 ч

0
Мала Анастазија треба нашу помоћ

Друштво

Мала Анастазија треба нашу помоћ

3 ч

0
Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

Свијет

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

3 ч

0

Више из рубрике

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Сцена

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

2 ч

0
Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Сцена

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

3 ч

0
Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Сцена

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

4 ч

0
Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Сцена

Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner