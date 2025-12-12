Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Извор:
Мондо.рс
12.12.2025
18:57
Коментари:0
Фолкер Радиша Трајковић Ђани показао се као комшија јутјуберу Богдану Илићу, познатом као Бака Прасе, у истој згради у елитном насељу, а према снимку који се недавно појавио, изгледа да су у врло добрим односима.
У једном од Бакиних видеа забиљежен је тренутак када Ђани улази у његову спаваћу собу како би га пробудио.
Упао је неочекивано и из све снаге запјевао "Сам сам", што је Бакину реакцију одмах изазвало, тргнуо се из сна.
Подсјећамо, пјевач се укључио у лајв гдје је имао меч са момком који није познат јавности.
У једном моменту док су разговарали о разним темама, Ђани је приметио на екрану бројку од 10.000. Та цифра навела га је да пита свог саговорника у лајву шта то значи
@vlogmasclips Kakvo budjenje!🤩🔥 Day 11/31🌲 #fyp #bakaprase #djani #vlogmas #budjenje ♬ original sound - VlogmasClips
"Бато, шта ово стоји изнад мене ово 10к. Шта то значи?", питао је Ђани искусног тиктокера, а он му је одмах појаснио.
"То ти је 10.000 људи који ти дају паре. То ти је новац. Ових 10.000 су ти око 50 евра", рекао је тиктокер, а Радиша је на то одговорио.
"Ма брате нема ништа лепше него кад ти паре залијепе на чело! Ово је зај*банција", поручио је он.
(Мондо)
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму