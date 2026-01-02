Новогодишња ноћ се претворила у хорор: Цијела породица се отровала

У Италији се у новогодишњој ноћи догодио случај тровања храном у региону Абруцо, након којег је хоспитализовано седам особа, чланова исте породице, преносе италијански медији.

Током празничне вечере храном се отровала једна породица у мјесту Виланова ди Чепагати, у области Пескара, пренијела је телевизија РАИ.

Члановима породице изненада је позлило, уз симптоме повраћања, а интервенисала су четири возила хитне помоћи која су стигла на лице мјеста.

Три особе, укључујући два д‌јечака узраста 12 и 16 година, превезене су у болницу Сантисима Анунцијата у Кјетију, док су остали чланови породице пребачени у градску болницу у Пескари.

Пацијенти су сада под надзором љекара, који ће пратити развој њиховог стања и покушати да утврде узрок тровања.

Најновији случај тровања храном догодио се након што су током Божића, из истог разлога, преминуле мајка и кћерка, преноси "24Sedam".