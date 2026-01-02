Logo
Large banner

Новогодишња ноћ се претворила у хорор: Цијела породица се отровала

02.01.2026

09:22

Коментари:

0
Вирус под микроскопом
Фото: https://phil.cdc.gov/

У Италији се у новогодишњој ноћи догодио случај тровања храном у региону Абруцо, након којег је хоспитализовано седам особа, чланова исте породице, преносе италијански медији.

Током празничне вечере храном се отровала једна породица у мјесту Виланова ди Чепагати, у области Пескара, пренијела је телевизија РАИ.

Члановима породице изненада је позлило, уз симптоме повраћања, а интервенисала су четири возила хитне помоћи која су стигла на лице мјеста.

ana ivanovic bastijan svajnstajger

Сцена

Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Три особе, укључујући два д‌јечака узраста 12 и 16 година, превезене су у болницу Сантисима Анунцијата у Кјетију, док су остали чланови породице пребачени у градску болницу у Пескари.

Пацијенти су сада под надзором љекара, који ће пратити развој њиховог стања и покушати да утврде узрок тровања.

Најновији случај тровања храном догодио се након што су током Божића, из истог разлога, преминуле мајка и кћерка, преноси "24Sedam".

Подијели:

Таг:

trovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Свијет

Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

3 ч

0
Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио

Сцена

Ђоле Ђогани о оптужбама да је пријетио организатору: "Узео је преко 40.000 евра и отишао"

3 ч

0
Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Свијет

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

3 ч

0
Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

Сцена

Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

3 ч

0

Више из рубрике

Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Свијет

Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

3 ч

0
Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Свијет

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

3 ч

0
Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Свијет

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

3 ч

0
Швајцарска прогласила петодневну жалост

Свијет

Швајцарска прогласила петодневну жалост

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner