Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Извор:

Информер

12.12.2025

17:12

Коментари:

0
Глумица Мирка Васиљевић окушала је срећу у популарној игрици, гдје пластична флаша "одлучује" шта од задатака треба да урадите, али није имала среће.

Мирка, која је недавно говорила о години иза себе и изазовима са којима се суочила, је села на под, завртела флашу и ставила пред себе четири "животна изазова": пеглу, усисивач, шерпу и јастук.

И док је навијала да јој судбина намјести нешто лагано, флаша је, наравно, показала баш на - усисивач. Можда и најтежи посао од свих понуђених.

Мирка је на тренутак погледала у резултат, а онда као сваки рационалан човјек који зна шта је најбоље за њега, устала и једноставно одабрала јастук. Кад судбина не одигра како треба, глумица прелази на план Б.

(информер)

Mirka Vasiljević

igra

