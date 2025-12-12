Logo
Кардиолог тврди да је ово најбоља вечера за здравље срца

Индекс

12.12.2025

14:08

Кардиолог тврди да је ово најбоља вечера за здравље срца
Фото: pexels

Одржавање здравља срца увелико зависи од прехране, уз генетику и навике попут избјегавања цигарета, смањења стреса и редовног кретања. Кардиолог Кунал Лал наглашава да је најважније бирати намирнице које су стварно добре за срце.

"Важно је да храна коју једемо буде здрава за срце. Циљ је слиједити прехрану с мало натријума, транс масти и засићених масти, како бисмо смањили ризике попут високог холестерола, повишеног притиска или кардиоваскуларних болести", рекао је он. Тек када се те препоруке примијене на тањиру, може се видјети како изгледа оброк који подржава здравље срца.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Загађен ваздух у Бањалуци и Републици Српској забрињавајући

Према др Лалу, једна од најбољих вечера за здравље срца је печени лосос с димљеним сланутком и зеленим лиснатим поврћем. Овај оброк комбинује здраве масти, нижи удио натријума, влакна и нутритивно богате биљне намирнице. Др Лал истиче ову вечеру јер пружа равнотежу кључних састојака и показује како практично изгледа здрава вечера коју је лако припремити код куће.

Лосос је посебно користан јер је богат омега-3 масним киселинама. Лал објашњава да је "риба богата омега-3 масноћама изврстан додатак прехрани због своје познате способности снижавања триглицерида у тијелу". Омега-3 масноће такође могу помоћи у смањењу упале, што може успорити процес зачепљења артерија и повољно утицати на крвни притисак, холестерол, инзулинску резистенцију и триглицериде.

Пеглање

Савјети

Најједноставнији трик за чишћење и најпрљавије пегле

Овај оброк садржи и релативно мало натријума, а др Лал упозорава: "Натријума је тихи убица у прехрани, а његово смањивање увелике побољшава здравље срца." Окус се постиже зачинима и биљем умјесто сољу, док сланутак и кељ додају вриједна влакна. Лал наглашава да је "прехрана богата влакнима важна јер може смањити ризик од кардиоваскуларних болести смањујући ЛДЛ колестерол и крвни притисак".

Како би се идеје из овог оброка примијениле на свакодневну прехрану, др Лал потиче укључивање више поврћа, изградњу уравнотеженог тањира и кориштење здравих масноћа попут маслиновог уља. Такође, препоручује додавање окуса без соли, на примјер цитрусима, зачинским биљем и зачинима. Такве мале, али досљедне промјене могу знатно придонијети дугорочном здрављу срца.

večera

losos

srce

