Не претјерујте с уносом магнезијума, ово су посљедице

У свијету додатака прехрани магнезијум је посљедњих година постао један од најтраженијих и многи га узимају 'за сваки случај'.
Ријеч је о минералу важном за нормално функционисање организма, а додатне дозе неки користе због могућих користи попут снижавања крвног притиска, помоћи код сна, подршке код дијабетеса и смањења ризика од срчаних болести, пише Best Life.
Ипак, вишак магнезијума може направити проблем.
Пробавне сметње: Најчешћи сигнал да је доза превисока долази из пробавног система. Љекарка Лиан Постон каже да се неке форме магнезијума чак користе у лаксативима управо због учинка на цријева. Објашњава да магнезијумове соли 'повлаче' воду у цријева, што може резултирати ријетком, воденастом столицом и прољевом, а могу се јавити и грчеви у стомаку те мучнина, преноси Вечерњи.хр.
Ментална магла: Умор и тромост имају много могућих узрока, али Постон истиче да врло високи нивои магнезијума могу пореметити нормално функционисање живаца и мишића. Према њеним ријечима, то може утицати на ослобађање и 'преузимање' хемијских супстанци које служе као гласници у мозгу и тијелу па се може јавити изражен умор и збуњеност.
Низак крвни притисак: Постон напомиње да учинци снижавања притиска могу бити незнатни и неуједначени, али теоретски је могуће да превелик унос доведе до прениског притиска. Магнезијум може дјеловати попут 'природног блокатора калцијумових канала': натиче се с калцијумом на мјестима везања у глатким мишићима, због чега се зидови крвних судова опуштају и шире, а притисак пада.
Проблеми с мокрењем: Стручњаци кажу да магнезијум учествује у регулацији контракције глатких мишића, а кад је ниво у крви превисок, може ометати контракцију мишића мокраћног мјехура. Резултат је осјећај 'напетости', уз тешкоће пражњења мјехура.
Тровање магнезијумом: До овога стања долази у најтежим случајевима, а повезује се с врло високим дозама, изнад 5000 mg, поготово када људи претјерају с лаксативима или антацидима који садрже магнезијум. Уз раније наведене симптоме, јављају се и цријевна опструкција, црвенило коже и повраћање, оштећење бубрега, слабост мишића, тешкоће с дисањем па чак и срчани застој.
