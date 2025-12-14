Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону

14.12.2025
19:27
Коментари:0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, пита да ли је нормално да неки високи представник, страни бирократа, неизабран у тој држави, који нема упориште у Дејтонском споразуму мијења законе.
"Човјек је мијењао изборни закон на дан избора, човјек је промијенио Кривични закон да би прогањао. Елмедин Конаковић има опсесивну потребу да спомиње СНСД и Милорада Додика, да би згазио вољу народа. Је ли то Европа у коју ми треба да идемо? Та Европа треба да ћути на то?" истакла је Цвијановић на друштвеној мрежи Инстаграм.
Она је додала да је БиХ у озбиљном проблему.
"Наше колеге у политичком Сарајеву најављују да је она таква и да не могу да живе без ОХР-а, јер њима не ваљају ни Срби, нити Хрвати, али им ваља странац и стране судије у Уставном суду", додала је Цвијановић.
БиХ
2 д0
БиХ
2 д2
БиХ
2 д0
БиХ
4 д2
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму