Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону

14.12.2025

19:27

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, пита да ли је нормално да неки високи представник, страни бирократа, неизабран у тој држави, који нема упориште у Дејтонском споразуму мијења законе.

"Човјек је мијењао изборни закон на дан избора, човјек је промијенио Кривични закон да би прогањао. Елмедин Конаковић има опсесивну потребу да спомиње СНСД и Милорада Додика, да би згазио вољу народа. Је ли то Европа у коју ми треба да идемо? Та Европа треба да ћути на то?" истакла је Цвијановић на друштвеној мрежи Инстаграм.

Она је додала да је БиХ у озбиљном проблему.

"Наше колеге у политичком Сарајеву најављују да је она таква и да не могу да живе без ОХР-а, јер њима не ваљају ни Срби, нити Хрвати, али им ваља странац и стране судије у Уставном суду", додала је Цвијановић.

Жељка Цвијановић

visoki predstavnik

