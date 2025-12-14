Лавров тражи укидање ОХР-а

14.12.2025
17:45
Коментари:1
Русија позива међународну заједницу, као и све политичке актере у Босни и Херцеговини, да подрже Дејтонски мировни споразум у интересу стабилног и одрживог развоја БиХ и оба њена ентитета, те просперитета и благостања свих грађана, уз јачање сигурности на Балкану, навео је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у ауторском тексту за лист Политика.
"Русија, као стална чланица Вијећа безбједности УН-а и одговорна учесница у регулисању ситуације у БиХ, принципијелно и досљедно подржава Дејтонски споразум и његове темељне принципе, који подразумијевају једнака права три конститутивна народа и два ентитета са широким овлаштењима у пракси", наводи се у тексту под насловом "Слово и дух Дејтона", кључ мира и стабилности у БиХ".
Лавров истиче да "нема сумње да први корак ка нормализацији стања у БиХ треба да буде хитно и безусловно затварање Канцеларије високог представника (ОХР)".
Како наводи, само постојање таквог "колонијалног инструмента" у сувереној држави чланици Уједињених нација у 21. вијеку је незамисливо.
"Западне земље, ипак, чине све што могу да се супротставе укидању контроле извана", оцијенио је Лавров.
Према његовим ријечима, ситуација у Босни и Херцеговини није усамљен примјер непоштовања међународног права.
"У то спада и саботирање провођења Минског "пакета мјера" од стране кијевског режима и његових европских ментора из Берлина и Париза, који је одобрио Савјет безбједности УН-а. Западни покровитељи Приштине већ годинама игноришу одредбе Резолуције 1244 Савјета безбједности УН-а, која представља основ за рјешавање косовског питања и гарантује територијални интегритет Србије", написао је шеф руске дипломатије.
Лавров је упозорио и да се, како наводи, "уочавају опасни трендови јачања војног потенцијала и нарушавања равнотеже снага на Балкану".
"Увјерени смо да се искључиво на основама међународног права и Дејтонског споразума може постићи трајно међуетничко помирење у БиХ и осигурати стабилност на цијелом Балкану", наводи се у његовом тексту.
Данас се навршава 30 година од постизања Дејтонског мировног споразума, којим је окончан четверогодишњи рат у Босни и Херцеговини. Дан потписивања споразума у Републици Српској обиљежава се као државни празник и нерадни дан, док се у Федерацији БиХ тај датум не обиљежава као празник и представља радни дан.
