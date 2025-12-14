Извор:
Хитно и безусловно затварање ОХР-а је први корак ка нормализацији у БиХ, јер је постојање једног таквог колонијалног инструмента у сувереној држави незамисливо, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров поводом 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума.
Лавров је истакао да је ОХР постао један од главних извора нестабилности у БиХ, те да је постојање таквог колонијалног инструмента у држави чланици УН у 21. вијеку незамисливо.
Он је нагласио да је давно дошло вријеме да народи БиХ стекну истински суверенитет и независност, да сами одреде своју будућност, судбину своје државе.
"Западњаци чине све што могу да се супротставе укидању спољне управе", навео је Лавров у колумни у листу "Политика".
Подсјетио је да је ОХР замишљен као помоћни механизам за међународни надзор цивилних аспеката рјешења, али се постепено претворио у марионетску структуру која омогућава западним луткарима да се готово неограничено мијешају у унутрашње послове.
"Умјесто своје директне дејтонске функције олакшавања дијалога између страна, високи представници, сви који представљају западну заједницу, врше правно насиље над сувереном земљом. Они намјерно изазивају унутрашње политичке турбуленције како би оправдали потребу за одржавањем протектората над БиХ", истакао је Лавров.
Истовремено, додао је, одговорност за кризну ситуацију се пребацује на Републику Српску без доказа.
Према његовим ријечима, маске су коначно пале након тајног "именовања" пензионисаног њемачког политичара Кристијана Шмита на мјесто високог представника, чак и без покушаја да се поштује барем привид законитости, кршећи све процедуре.
"Сасвим у складу са озлоглашеним `поретком заснованим на правилима`. Правно безначајне `резолуције' самопроглашеног високог представника, који нема мандат Савјета безбједности УН, противрјече демократским принципима и наносе непоправљиву штету унутарбосанском дијалогу", нагласио је Лавров.
