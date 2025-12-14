Logo
Полицијски час у дијеловима Тајланда угроженим борбама са Камбоџом

Извор:

Танјуг

14.12.2025

08:33

Полицијски час у дијеловима Тајланда угроженим борбама са Камбоџом

У дијеловима Тајланда који су угрожени борбама са Камбоџом данас је уведен полицијски час, пренијели су данас медији.

Полицијски час је проглашен у провинцији Трат на југоистоку земље у јеку борби које су се прошириле на приобална подручја у пограничном појасу, два дана након што је амерички предсједник Доналд Трамп саопштио да су се двије стране сагласиле да обуставе сукобе, преноси Ројтерс.

Непријатељство између ове двије земље траје откако је један камбоџански војник погинуо у мајском окршају, што је покренуло расељавање стотине хиљада људи са обје стране границе.

''Камбоџа је поново у суботу потврдила своју отвореност за прекид ватре'', рекао је портпарол тајландског министарства одбране контраадмирал Сурасант Конгсири на конференцији за новинаре у Бангкоку након што је објавио увођење полицијског часа.

Тајланд, тајфун, олуја

Свијет

Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

Он је рекао да је и Тајланд отворен за дипломатско рјешење, али Камбоџа мора да прекине са нападима прије почетка преговарачког процеса.

Тајландске снаге су у суботу саопштиле да су уништиле мост који је Камбоџа користила за испоруку тешког наоружања и друге опреме у регион и покренуле операцију против јединица камбоџанске артиљерије у приобалној провинцији Кох Конг, док је Камбоџа оптужила Тајланд за напад на цивилну инфраструктуру.

Тајландски полицијски час обухвата пет округа провинције Трат које се налазе поред Кох Конга, не рачунајући туристичка острва Кох Чанг и Кох Куд.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Свијет

Настављени сукоби на граници Камбоџе и Тајланда, погинуло 10 цивила

Војска је претходно увела полицијски час у источној провинцији Сакео, који је и даље на снази.

Тајланд и Камбоџа су од понедјељка размијенили ватру из тешког наоружања на више тачака дуж своје границе дуге 817 километара.

