Настављени сукоби на граници Камбоџе и Тајланда, погинуло 10 цивила

Извор:

Танјуг

11.12.2025

07:49

Сукоб на граници између Тајланда и Камбоџе
Фото: Tanjug/AP/Heng Sinith

Најмање 10 камбоџанских цивила погинуло је, а 60 је рањено у најновијем кругу граничног сукоба с Тајландом, саопштио је портпарол камбоџанског Министарства одбране Мали Сочеата.

Према наводима Камбоџе, тајландска војска испалила је артиљеријске гранате на више локација на њеној територији, пренијела је Синхуа.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Руски ПВО уништио 287 украјинских дронова

- Камбоџанско-тајландски гранични сукоб поново се распламсао од недјеље поподне и још увијек траје од четвртка ујутру - рекао је Сочеата.

Више од 56.000 породица, односно око 190.000 цивила, напустило је домове у потрази за сигурним склоништем, саопштило је камбоџанско Министарство унутрашњих послова.

Истовремено, портпарол тајландског Министарства одбране Сурасант Конгсири изјавио је да је у сукобима погинуло девет тајландских војника, док је повријеђено више од 120 људи.

Аполинар Паниагуа

Фудбал

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Сукоби су раселили скоро 200.000 тајландских цивила, који су склоњени у избјегличке кампове, гдје су пријављене три смрти међу избјеглицама.

До сада је постављено 849 кампова, а скоро 200 болница и клиника претрпило је различит степен оштећења.

Команда Друге армије Тајланда саопштила је да сукоби и даље трају, наводећи да камбоџанске снаге гађају више локација у провинцијама Убон Ратчатани и Сисакет.

Kambodža

Tajland

sukob

