Настављени сукоби на граници Камбоџе и Тајланда, погинуло 10 цивила

Извор:
Танјуг
11.12.2025
07:49
Коментари:0
Најмање 10 камбоџанских цивила погинуло је, а 60 је рањено у најновијем кругу граничног сукоба с Тајландом, саопштио је портпарол камбоџанског Министарства одбране Мали Сочеата.
Према наводима Камбоџе, тајландска војска испалила је артиљеријске гранате на више локација на њеној територији, пренијела је Синхуа.
Свијет
Руски ПВО уништио 287 украјинских дронова
- Камбоџанско-тајландски гранични сукоб поново се распламсао од недјеље поподне и још увијек траје од четвртка ујутру - рекао је Сочеата.
Више од 56.000 породица, односно око 190.000 цивила, напустило је домове у потрази за сигурним склоништем, саопштило је камбоџанско Министарство унутрашњих послова.
Thailand 💥 Cambodian — Global perspective (@Global__persp1) December 11, 2025
Chok Chey village
Thai & Combodian forces are fighting for this village too.
Reportedly Thai forces tried to capture it but pushed back by Combodian forces. Massive destruction reported. pic.twitter.com/YUEktu3qp8
Истовремено, портпарол тајландског Министарства одбране Сурасант Конгсири изјавио је да је у сукобима погинуло девет тајландских војника, док је повријеђено више од 120 људи.
Фудбал
Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили
Сукоби су раселили скоро 200.000 тајландских цивила, који су склоњени у избјегличке кампове, гдје су пријављене три смрти међу избјеглицама.
До сада је постављено 849 кампова, а скоро 200 болница и клиника претрпило је различит степен оштећења.
🚨JUST IN:🇹🇭Thailand STRIKES🇰🇭Cambodia! More info coming. pic.twitter.com/LmkilTunC1— PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) December 10, 2025
Команда Друге армије Тајланда саопштила је да сукоби и даље трају, наводећи да камбоџанске снаге гађају више локација у провинцијама Убон Ратчатани и Сисакет.
Друштво
2 ч0
Савјети
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму