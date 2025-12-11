Logo
Руски ПВО уништио 287 украјинских дронова

СРНА

11.12.2025

07:39

Фото: Tanjug / AP

Системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 287 украјинских дронова изнад руских области, саопштено је из руског Министарства одбране.

У саопштењу се наводи да су дронови уништени током протекле ноћи.

"Најмање 40 дронова оборено је изнад Московске области", истиче се у саопштењу.

Обим штете није одмах јасан, али су летови преусмјерени са свих главних московских аеродрома.

Московска област заједно са самим градом има више од 22 милиона становника.

