Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће обавити телефонски позив како би зауставио напетости између Тајланда и Камбоџе.
Трамп је у јулу посредовао у прекиду ватре који је окончао сукобе између ове двије земље, а који су се сада интензивирали поново.
Из Тајланда су поручили да не виде потенцијал за преговоре те да ситуација није погодна за посредовање треће стране док су из Камбоџе навели да су спремни за разговор у било којем тренутку.
Говорећи на скупу у Пенсилванији у уторак, Трамп је навео низ ратова за које тврди да је помогао да се зауставе, укључујући ратове између Пакистана и Индије, те Израела и Ирана.
