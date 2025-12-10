Logo
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Извор:

Агенције

10.12.2025

10:15

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће обавити телефонски позив како би зауставио напетости између Тајланда и Камбоџе.

Трамп је у јулу посредовао у прекиду ватре који је окончао сукобе између ове двије земље, а који су се сада интензивирали поново.

Из Тајланда су поручили да не виде потенцијал за преговоре те да ситуација није погодна за посредовање треће стране док су из Камбоџе навели да су спремни за разговор у било којем тренутку.

Говорећи на скупу у Пенсилванији у уторак, Трамп је навео низ ратова за које тврди да је помогао да се зауставе, укључујући ратове између Пакистана и Индије, те Израела и Ирана.

полиција-Република Српска-грб полиције

Бања Лука

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

"Мрзим рећи да је овај, под називом Камбоџа-Тајланд, почео данас, а сутра ћу морати телефонирати. Ко други би могао рећи да ће телефонирати и зауставити рат двије врло моћне земље, Тајланда и Камбоџе", казао је Трамп.

Сукоб између Тајланда и Камбоџе, који је прекинут примирјем у јулу ове године, поново је интензивиран. Сукоб је поново интензивиран јер је Тајланд оптужио војску Камбоџе за гомилање војске, односно тенкова, и кориштење дронова у близини границе, те су покренути зрачни напади на погранична подручја.

Из Камбоџе негирају ове оптужбе, као и оне да је њихова војска убила једног тајландског војника у провинцији Си Са Кет.

