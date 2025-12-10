Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

Извор:
СРНА
10.12.2025
09:22
Коментари:0
Европа покушава на све начине да омета процес проналажења дипломатског рјешења за сукоб у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је у обраћању Савјету Руске Федерације истакао да Запад није уједињен у ставу према украјинском сукобу, те да се то још једном потврдило када је предсједник САД Доналд Трамп у једном од својих интервјуа говорио о поступцима Европе чији је циљ да се вјештачки ометају споразуми који су могли бити постигнути и који би осигурали елиминацију самих изворних узрока сукоба, који су главна препрека на том путу.
"Међутим, Европа вјештачки омета тај процес и охрабрује предсједника Украјине Владимира Зеленског да настави да се бори, али немају новца за то и једино што им остаје је да пљачкају Русију", рекао је Лавров.
Регион
Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика
Према његовим ријечима, САД показују све више нестрпљења због става европских земаља у вези са Украјином.
Лавров је напоменуо да је Трамп једини западни лидер који је одмах на почетку мандата у јануару показао заинтересованост да разумије изворне узроке сукоба у Украјини и да схвати зашто је руска специјална војна операција била неизбјежна.
Шеф руске дипломатије нагласио је да Русија цијени Трампову жељу да се настави дијалог о Украјини и пронађе дипломатско рјешење за сукоб.
Регион
3 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
3 ч0
Здравље
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
12
13
09
13
05
13
04
12
59
Тренутно на програму