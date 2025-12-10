Logo
Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

Извор:

СРНА

10.12.2025

09:22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Европа покушава на све начине да омета процес проналажења дипломатског рјешења за сукоб у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је у обраћању Савјету Руске Федерације истакао да Запад није уједињен у ставу према украјинском сукобу, те да се то још једном потврдило када је предсједник САД Доналд Трамп у једном од својих интервјуа говорио о поступцима Европе чији је циљ да се вјештачки ометају споразуми који су могли бити постигнути и који би осигурали елиминацију самих изворних узрока сукоба, који су главна препрека на том путу.

"Међутим, Европа вјештачки омета тај процес и охрабрује предсједника Украјине Владимира Зеленског да настави да се бори, али немају новца за то и једино што им остаје је да пљачкају Русију", рекао је Лавров.

Истрага / Илустративна фотографија

Регион

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

Према његовим ријечима, САД показују све више нестрпљења због става европских земаља у вези са Украјином.

Лавров је напоменуо да је Трамп једини западни лидер који је одмах на почетку мандата у јануару показао заинтересованост да разумије изворне узроке сукоба у Украјини и да схвати зашто је руска специјална војна операција била неизбјежна.

Шеф руске дипломатије нагласио је да Русија цијени Трампову жељу да се настави дијалог о Украјини и пронађе дипломатско рјешење за сукоб.

