Пуцњава на универзитету, има мртвих

Једна особа је убијена, а друга је тешко рањена у пуцњави на Државном универзитету у Кентакију, саопштиле су данас локалне власти у граду Франкфорту.
Обје особе су студенти Државног универзитета Кентакија, али осумњичени нападач није, пренио је "CBS".
Пуцњава се догодила испред студентског дома Јанг Хол, на јужној страни универзитетског кампуса, саопштиле су локалне власти и потврдиле да је осумњичени ухапшен и касније идентификован као Џејкоб Ли Бард из Евансвила, у Индијани.
Барда је одмах на мјесту пуцњаве привела универзитетска полиција због сумње да је извршио убиство и напад првог степена.
Гувернер Кентакија Енди Бешир и помоћник шефа полиције Франкфорта Скот Трејси описали су пуцњаву као изолован инцидент.
- Рањена особа је превезена у локалну болницу у критичном, али стабилном стању - рекао је Трејси.
Полицијска управа Франкфорта саопштила је да је реаговала због пуцњаве у кампусу Државног универзитета Кенсингтон у Франкфорту око 15.35 часова по локалном времену, додајући да је кампус у блокади до даљег.
