Двоструки убица из Никшића има богат досије: Ево за шта је раније осуђиван

10.12.2025
07:30
Лазар Вулевић, осумњичени за двоструко убиство у Никшићу, више пута је осуђиван за крађе и разбојништва, а према доступним подацима посљедњи пут у октобру 2014. године, када је у подгоричком Вишем суду осуђен на осам година затвора због разбојништва и крађе у Подгорици. Пресуду је потврдио Апелациони суд.
У образложењу се наводи да је 10. априла 2013. године, у Булевару Саве Ковачевића, од оштећене М. М. одузео туђе покретне ствари.
"На начин што је у угоститељском објекту 'Лидо', гдје је претходно сједио као гост, након што је напустио локал, послије неколико минута се вратио у исти, и у тренутку када је оштећена изашла из тоалета, ухватио је десном руком око врата и викнуо јој 'скидај злато', а потом другом руком скинуо четири златна ланца, са привјесцима, која је носила око врата, након чега је почео да скида прстење са њених руку. Када га је упитала зашто то ради, Вулевић јој је рекао: 'Не питај, него скидај злато, убићу те', након чега је скинула осам прстенова и предала му их, а потом је са њене десне руке стргао златну наруквицу, све укупне вриједности 3.265,50 евра. Затим је отишао до шанка и из стаклене посуде узео сав папирни новац који је пронашао у износу од 60 евра. У тренутку када су у локал ушле В. С. и Б. Г., изашао је из локала говорећи оштећеној: 'Немој ништа да пријављујеш мурији јер ћу ти убити сина и мужа, ноћас сам те спасио од смрти'. Чиме је извршио кривично дјело разбојништво", пише у судским списима.
Наводи се да је 3. јануара 2013. године, у Подгорици у улици Октобарске револуције, у златари "Н", разгледао накит који му је продавац ставио на пулт, након чега је искористио његову непажњу и одузео кожну тацну са златним ланцима, укупне вриједности 7.344,75 евра и истрчао из златаре у непознатом правцу.
"Дана 25. јуна 2013. године, око 01,00 час, у Подгорици, у кругу Клиничког центра Црне Горе, као осуђено лице, употребом силе према полицијском службенику, побјегао. Након што је доведен у КЦ ЦГ и ЗИКС-а, гдје се налази на издржавању затворске казне, а због указивања љекарске помоћи, у тренутку док се налазио у тоалету са Ј. И., одједном са обје руке снажно отворио врата од тоалета и истима ударио оштећеног у пределу десног лакта, десне стране лица и лијевог кољена, а потом побегао кроз ходник Клиничког центра и изашао кроз излаз Ургентног блока. Да би, када га је Ј.И., сустигао, из доњег веша извадио метални предмет и окренуо га у његовом правцу говорећи му: 'Макни се, убићу те' и опет почео да бјежи. А када га је Ј.И., поново сустигао, а службеним возилом дошао и полицијски службеник С. С., предао се именованим полицајцима. Чиме је извршио кривично дјело бјекство лица лишеног слободе", додаје се.
За сва кривична дјела, Виши суд у Подгорици осудио га је на јединствену казну затвора у трајању од осам година.
Осуђени Вулевић, који је по занимању месар, осуђиван је раније за разна кривична дјела, почев од 1996. године, и то углавном пресудама основних судова. За 20 осуђујућих пресуда изречена му је јединствена казна од 12 година затвора.
Вулевић се сада сумњичи да је у Никшићу убио двоје људи. Подсјетимо, полиција у Никшићу је у понедјељак увече у једном стану у центру града затекла два беживотна тијела.
Како су раније навели из полиције, у стану су затечена тијела М. П. (74) и М. В. (41). Мотив злочина и даље није познат. Јуче током дана Вулевић је пронађен у Бару и ухапшен.
