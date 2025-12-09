Logo
Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

09.12.2025

18:03

Коментари:

0
Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања
Фото: Pexels

Брзом реакцијом мајке спасен је живот двоје дјеце у Хрватској.

Полиција је у понедјељак, 8. децембра, око 21:30 добила дојаву 31-годишње жене из околине Нашица да јој се дјеца, стара 3 и 6 година, гуше од удисања ваздуха док их купа.

Дјеца су хитно пребачена у Опћу жупанијску болницу Нашице, гдје су прегледана и задржана на посматрању.

"На мјесту догађаја очевидна екипа ПУ осјечко-барањске уз асистенцију стручних особа за плинске суставе и димњаке, обавила је очевид којим је утврђено да су дјеца отрована угљичним моноксидом због кориштења такозване присилне вентилације, односно кухињске напе. Она је извукла кисик из простора, што је довело до повећане концентрације угљичног моноксида у купаоници у којој је радио плински бојлер", навели су из полиције, преноси Вечерњи.хр.

Тагови:

Хрватска

незгода

majka

Коментари (0)
