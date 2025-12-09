Logo
Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

СРНА

09.12.2025

17:13

Јапанска метеоролошка агенција упозорила је да би код острва Хокаидо могао да се догоди мегапотрес магнитуде осам или више степени након што је јуче сјеверни дио Јапана погодио земљотрес магнитуде 7,5 степени Рихтерове скале.

У упозорењу се наводи да су наредни дани кључни, пренио је јапански јавни сервис НХК.

Званичници су позвали становнике да провјере путеве за евакуацију, увјере се да је кућни намјештај стабилан и да припреме комплете за хитне случајеве, укључујући храну, воду и преносиве тоалете.

Јапан

Свијет

Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине

Власти су нагласиле да није издата никаква препорука за евакуацију, али савјетују људима да буду опрезни и током сљедеће седмице.

Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) у међувремену је саопштила да ју је Јапан обавијестио да је настављено испуштање пречишћене воде из Нуклеарне електране "Фукушима".

zemljotres potres

Свијет

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Акција је настављена након прекида због јучерашњег упозорења о земљотресу и цунамију.

"Није било радиолошких посљедица земљотреса", наводи се у саопштењу ИАЕА.

Атомска централа "Фукушима" тешко је оштећена у земљотресу и цунамију 2011. године.

Тагови:

Japan

Земљотрес

Упозорење

Коментари (0)
