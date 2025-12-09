Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

Извор:
Амерички министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи, познат као Боби Кенеди, привукао је пажњу јавности након што се такмичио у згибовима са министром саобраћаја Шоном Дафијем на Националном аеродрому Роналд Реган у Вашингтону.
Повод за необичан двобој била је презентација новог инвестиционог пакета вриједног милијарду долара, намијењеног модернизацији аеродрома широм Сједињених Држава.
Пројекат има за циљ да путовања учини приступачнијим и пријатнијим за породице, укључујући посебне зоне које омогућавају мајкама да доје у већој приватности, као и генерално стварање топлијег, породично пријатног окружења на аеродромима.
Иако у свечаној одјећи, кошуљи дугих рукава, тамним панталонама и кравати, Кенеди (71) је извео чак 20 згибова и импресионирао присутне. Прво мјесто освојио је др Пол Саладино са 21 згибом, док је Шон Дафи постигао 10. Занимљиво је да је Дафијева ћерка надмашила свог оца са 13 згибова.
Друштвене мреже су се брзо испуниле коментарима подршке и дивљења. Један корисник је написао: ''71 година и 20 згибова? То није политика, то су перформансе.“ Други је рекао: ''Са 71 годином, ради згибове као професионалац? Човјек је у другој димензији.“ Један коментар је посебно одјекнуо: ''20 згибова није само ствар кондиције. То је знак дисциплине. Ако је толико посвећен себи, тешко га је поколебати у политици.“
Кенеди и Дафи су раније покренули иницијативу под називом ''Учинимо путовања поново породично пријатељским“, за коју је амерички Конгрес већ одобрио буџет од милијарду долара.
Кенеди, који често путује авионом, такође је нагласио потребу за здравијом исхраном на аеродромима, умјесто доминације брзе и прерађене хране. Као примјер је навео аутоматизоване пунктове ''Фармеров фрижидер“ са свјежим оброцима, преноси Кликс.
''Свака особа која пролази кроз аеродроме у овој земљи требало би да има приступ свјежој, цјеловитој храни. Секретар Дафи и ја радимо на томе да наши аеродроми поставе стандард за будућност у којој је здрава исхрана дио свакодневног живота, чак и током путовања“, рекао је Кенеди.
