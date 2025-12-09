Командант британске морнарице шокирао изјавом: "Руси су на корак од освајања Атлантика"

Извор:
Велика Британија је први пут од краја Другог свјетског рата близу губитка контроле над Атлантиком у корист Русије.
Како пише лист "The Times", то је упозорио командант британске морнарице Гвин Џенкинс, који је изразио забринутост због "појачане руске активности у близини британских острва". Позвао је морнарицу да убрза модернизацију како би задржала корак с Русијом.
"Предност коју смо имали у Атлантику од краја Хладног рата, још од Другог свјетског рата, сада је угрожена. Држимо се, али не много", рекао је Џенкинс на конференцији International Sea Power Conference.
"Наши потенцијални противници улажу милијарде. Морамо појачати напоре, иначе ћемо ту предност изгубити. То не смијемо допустити", додао је.
Џенкинс је навео да је Русија инвестирала милијарде у јачање својих поморских капацитета, посебно Сјеверне флоте.
The Times подсјећа да је у посљедње двије године забиљежен раст од 30 посто када је ријеч о руским уласцима у британске воде, укључујући "видљиво присуство" шпијунских бродова попут брода Јантар, за који се сумња да мапира подморске каблове.
О Јантару је говорио и Џенкинс , истичући да је то само "видљиви дио" руског дјеловања у Атлантику, али да га много више брине оно "што се дешава испод површине".
Према његовим ријечима, Британија се сада суочава с ратом у "подводном борбеном простору". Тврди да му се супротстављају новим технологијама, попут подводних клизних дронова који могу открити непријатељске подморнице. Сљедеће године Уједињено Краљевство ће потписати уговор за системе Atlantic Bastio, аутономне сензоре који би требали бити британске "очи и уши" у води.
Гвин Џенкинс је од маја ове године на челу британске Краљевске морнарице. Наслиједио је сада већ бившег команданта Бена Кеја, који је смијењен након низа скандала у које су били умијешани и други високи официри морнарице, наводи The Times. Према писању листа, Кеј је смијењен након што је истрага утврдила да је његово понашање "увелико одступало од вриједности и стандарда", а повод су биле тврдње да је имао аферу с подређеном.
Џенкинс је у понедјељак изјавио да ће морнарица након скандала ревидирати начин обуке официра.
Лист наводи да британска морнарица тренутно има озбиљних проблема и с подморницама. Четири "старе" подморнице класе Vanguar, које могу носити нуклеарне пројектиле Trident, још су увијек на мору, и морају тамо остати, јер ниједна од преосталих пет подморница класе Astute тренутно није способна за испловљавање због потребних поправки и "других проблема".
