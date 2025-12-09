Logo
Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

09.12.2025

09:03

Коментари:

0
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Јапанске власти у уторак укинуле су упозорења на цунами, неколико сати након снажног потреса магнитуде 7.5 који је погодио сјевероисточне регије, повредивши најмање 30 људи и присиљавајући око 90.000 становника на евакуацију.

Земљотрес је погодио обалу у понедјељак у 23.15 сати по локалном времену, а Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да би цунами висок и до три метра могао погодити сјевероисточну обалу земље.

Упозорења су издана за префектуре Хокаидо, Аомори и Ивате, а цунамији висине од 20 до 70 цм уочени су у неколико лука, рекла је ЈМА.

До раних јутарњих сати уторка, ЈМА је снизила упозорења, а касније је укинула сва упозорења. Није било извјештаа о већој штети.

Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић за АТВ: Станивуковић угрозио 200 хиљада Бањалучана

Епицентар земљотреса био је 80 км од обале префектуре Аомори, на дубини од 54 км.

На јапанској листи сеизмичког интензитета од 1 до 7, подрхтавање је у граду Хачинохеу, префектура Аомори, забиљежено као "горња 6" - земљотрес довољно јак да је немогуће стајати или се кретати без пузања.

"До сада сам примио извјештаје о 30 повријеђених и једном пожару", рекао је новинарима премијер Санае Такаичи, преноси "Asia One".

