Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

09.12.2025
09:03
Коментари:0
Јапанске власти у уторак укинуле су упозорења на цунами, неколико сати након снажног потреса магнитуде 7.5 који је погодио сјевероисточне регије, повредивши најмање 30 људи и присиљавајући око 90.000 становника на евакуацију.
Земљотрес је погодио обалу у понедјељак у 23.15 сати по локалном времену, а Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да би цунами висок и до три метра могао погодити сјевероисточну обалу земље.
Упозорења су издана за префектуре Хокаидо, Аомори и Ивате, а цунамији висине од 20 до 70 цм уочени су у неколико лука, рекла је ЈМА.
До раних јутарњих сати уторка, ЈМА је снизила упозорења, а касније је укинула сва упозорења. Није било извјештаа о већој штети.
Бања Лука
Нинковић за АТВ: Станивуковић угрозио 200 хиљада Бањалучана
Епицентар земљотреса био је 80 км од обале префектуре Аомори, на дубини од 54 км.
На јапанској листи сеизмичког интензитета од 1 до 7, подрхтавање је у граду Хачинохеу, префектура Аомори, забиљежено као "горња 6" - земљотрес довољно јак да је немогуће стајати или се кретати без пузања.
"До сада сам примио извјештаје о 30 повријеђених и једном пожару", рекао је новинарима премијер Санае Такаичи, преноси "Asia One".
A powerful 7.6 quake struck Northern Japan, injuring at least 30 people. Roads cracked, homes damaged & thousands left without power in freezing temps. Tsunami waves up to 70cm recorded, with aftershocks continuing. Authorities urge vigilance. #Japan #earthquake pic.twitter.com/kJtJ6O4PQG— FunmiNews (@FunmiNews) December 9, 2025
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму