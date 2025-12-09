Власници ноћног клуба у ком је страдало 25 људи побјегли из земље

Извор:
Телеграф
09.12.2025
08:46
Коментари:0
Власници ноћног клуба у Гои, у Индији, гдје је у недјељу у разорном пожару погинуло 25 људи, побјегли су из земље неколико сати након трагедије, саопштила је полиција.
Индијске власти потврдиле су да су два брата, Саураб и Гаурав Лутра, укрцали лет за Пукет на Тајланду убрзо након инцидента.
Србија
Група младића вреба у овом дијелу града и пљачка пролазнике
Истражиоци вјерују да је снажан пожар изазван ватрометом који је био активиран унутар објекта, Birch By Romeo Lane, који се налази у прометном дијелу Гоје познатом по ноћном животу и популарном међу домаћим и страним туристима.
Већина жртава били су запослени, док су четворо били туристи који су дошли из Делхија. Пет особа се и даље лијечи у болници.
Полиција је затражила помоћ Интерпола у проналажењу и хапшењу браће Лутра.
Полиција је саопштила да је отишла у Делхи како би извршила претрес у дому ове двојице, али је открила да су напустили земљу.
"То показује њихову намјеру да избјегну полицијску истрагу," наводи се у саопштењу полиције Гое.
Савјети
Гдје је најбоље мјесто за јелку у дому?
Саураб Лутхра, чији профил на друштвеним мрежама наводи да је предсједник компаније која управља клубом, објавио је изјаву на друштвеним мрежама изражавајући "дубоку тугу", али није навео гдје се налази.
"У овом часу ненадокнадиве туге и огромног бола, управа стоји у непоколебљивој солидарности са породицама погинулих као и повријеђених, и преноси најискреније саучешће", наводи се у објави од понедјељка и додаје да ће "управа пружити помоћ, подршку и сарадњу ожалошћенима".
Његов брат Гаурав Лутхра се није јавно огласио.
Најмање четири особе ухапшене су одмах након пожара, укључујући и менаџера објекта.
Регион
Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина
Ноћни клуб Бирцх у Арпори, подручју са неколико луксузних ноћних локала, био је препун посјетилаца који су дошли да слушају боливудског ди-џеја када је пожар избио у раним јутарњим часовима.
Главни дио објекта изграђен је на острву усред језера, до ког су посјетиоци прилазили уским мостићима-такав распоред отежао је ватрогасцима борбу против пожара.
Дио објекта потпуно је уништен. Полиција је првобитно навела да је узрок била експлозија гасне боце, али сада вјерује да су пиротехничка средства запалила дрвене греде на плафону. Неколико жртава били су мигрантски радници који су дошли у Гоу у потрагу за послом, укључујући и четворицу држављана Непала.
Међу погинулима била су и двојица браће који су обојица били вјерени и требало је да се вјенчају наредне године, као и четири члана исте породице из Делхија.
Друштво
Какво нас вријеме очекује данас?
Полиција је саопштила да су тијела свих жртава враћена њиховим породицама.
Подсјетимо, пиротехничка средства изазвала су стравичан пожар у дискотеци у Кочанима, у које је страдало више од 60 људи.
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму