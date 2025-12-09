Logo
Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу

Танјуг

Фото: Pexels

Забрана кориштења друштвених мрежа за особе млађе од 16 година ступила је на снагу у поноћ по локалном времену у Аустралији.

Платформе попут Инстаграма, ТикТока и Јутјуба сада су обавезане да блокирају налоге корисницима млађим од 16 година или се суочавају са казнама до 33 милиона долара, пренио је Ројтерс.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп најављује увођење нових царина

Забрана, коју су похвалили родитељи и заговорници заштите дјеце, а критиковали технолошки гиганти и заговорници слободе говора, представља први практични покушај регулације приступа дјеце дигиталним платформама и очекује се да послужи као модел за друге земље које разматрају сличне мјере.

- Иако је Аустралија прва која је усвојила таква ограничења, мало је вјероватно да ће бити посљедња - рекла је професорка интернет студија на Универзитету Кертин, Тама Ливер.

Владе од Данске до Малезије, као и поједине америчке државе, већ разматрају сличне потезе, истиче Ројтерс.

Забрана у почетку обухвата десет највећих платформи, укључујући Јутјуб, Инстаграм и ТикТок, а листа ће се ширити како се буду појављивали нови производи и како корисници буду прелазили на алтернативе.

Паре

Занимљивости

Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

Платформе ће старост корисника процјењивати помоћу алгоритама, података из идентификационих докумената или повезаних банковних информација.

Иако су платформе тврдиле да забрана ограничава слободу говора и угрожава будући прилив корисника, влада истиче да је циљ заштита дјеце и смањење штетног утицаја дигиталних медија.

Прије ступања забране на снагу, 86 одсто дјеце узраста од осам до 15 година користило је друштвене мреже.

Комесар за е-безбједност ангажовао је Универзитет Станфорд и 11 академика да прате ефекат забране током најмање двије године, како би Аустралија могла да пружи податке регулаторима и законодавцима широм свијета.

beba

Друштво

У Српској рођено 14 беба

Кодиректор Центра за вештачку интелигенцију, повјерење и управљање Универзитета у Сиднеју, Тери Флу, оценио је да "дани неограниченог самоизражавања на друштвеним мрежама за дјецу полако пролазе", истичући значај нове регулативе.

