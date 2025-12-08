Logo
Large banner

Ево како да се повежете на WiFi без куцања лозинке

Извор:

Информер

08.12.2025

20:41

Коментари:

0
Ево како да се повежете на WiFi без куцања лозинке

Дани када сте морали да питате за шифру или тражите папирић залијепљен на рутеру полако одлазе у прошлост.

Захваљујући савременим опцијама повезивања, сада можете приступити WиФи мрежи без икаквог куцања лозинке.

Ове методе су једноставне, практичне и подржане на већини модерних уређаја и рутера. Не захтијевају техничко знање, а повезују вас на мрежу брже него што можете рећи „Која је лозинка за WиФи?“

Вожња, телефон

Наука и технологија

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

QР код: Брза конекција једним скенирањем

Најефикаснији начин да се повежете на WиФи без шифре јесте путем QР кода. Већина новијих рутера има овај код већ одштампан на кућишту, најчешће с доње стране уређаја. Довољно је да камеру телефона уперите ка коду и потврда за повезивање ће се аутоматски појавити на екрану.

Ова метода функционише без грешке, под условом да QР код садржи тачне податке. Ако је власник рутера у међувремену промијенио лозинку, а код није ажуриран, веза неће бити могућа, па је важно провјерити да ли су подаци актуелни.

Дијељење мреже са другог телефона

Ако се налазите у просторији с неким ко је већ повезан на жељену мрежу, постоји још једноставнији начин за приступ. На Андроид телефонима могуће је генерисати QР код директно из подешавања WиФи мреже, без потребе за додатним апликацијама.

Гугл

Наука и технологија

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Када корисник кликне на мрежу у подешавањима и изабере опцију „Дијели“, појавиће се QР код који ви можете скенирати са свог телефона. Повезивање траје свега неколико секунди и функционише без потребе за лозинком или додатним корацима.

WПС дугме: Старији трик који још увијек ради

Многи рутери произведени послије 2007. године имају физичко WПС дугме, које омогућава аутоматско повезивање уређаја без шифре. Ова опција је и даље доступна на бројним моделима, иако се у новије вријеме рјеђе виђа на најновијим рутерима.

Да бисте користили ову опцију, потребно је да на телефону уђете у напредна WиФи подешавања и изаберете WПС конекцију. Потом притисните дугме на рутеру и у року од неколико секунди телефон ће се аутоматски повезати на мрежу.

Шта радити када ове методе не функционишу?

Постоје ситуације када ниједна од наведених опција није доступна. На примјер, ако је рутер стар и нема QР код нити WПС дугме, или ако користите иПхоне који не подржава дијељење мреже путем QР кода, мораћете ипак да тражите лозинку.

У таквим случајевима препоручује се да лозинку сачувате у безбједној апликацији за управљање шифрама како је не бисте тражили сваки пут. Ипак, у већини савремених домаћинстава и канцеларија, бар једна од наведених метода биће вам доступна и значајно ће олакшати повезивање, преноси Информер.

Подијели:

Таг:

интернет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

Сцена

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

6 д

0
Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

Занимљивости

Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

1 седм

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Регион

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

1 седм

0
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Наука и технологија

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

1 седм

0

Више из рубрике

Археолози открили остатке брода из доба древног Египта код Александрије

Наука и технологија

Археолози открили остатке брода из доба древног Египта код Александрије

5 ч

0
računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Корисници упозорени на сајбер пријетње

12 ч

0
Први АИ фитнес асистент који тренира

Наука и технологија

Први АИ фитнес асистент који тренира

12 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Откриће које мијења схватање граница живота: Пронађена ватрена амеба

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

20

Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

21

19

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

21

16

5 хороскопских знакова који хронично касне

21

12

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

21

10

Дубаи славио у Лакташима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner