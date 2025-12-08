Ево како да се повежете на WiFi без куцања лозинке

Извор:
Информер
08.12.2025
20:41
Коментари:0
Дани када сте морали да питате за шифру или тражите папирић залијепљен на рутеру полако одлазе у прошлост.
Захваљујући савременим опцијама повезивања, сада можете приступити WиФи мрежи без икаквог куцања лозинке.
Ове методе су једноставне, практичне и подржане на већини модерних уређаја и рутера. Не захтијевају техничко знање, а повезују вас на мрежу брже него што можете рећи „Која је лозинка за WиФи?“
Наука и технологија
Андроид добија знатно бржи Wi-Fi
Најефикаснији начин да се повежете на WиФи без шифре јесте путем QР кода. Већина новијих рутера има овај код већ одштампан на кућишту, најчешће с доње стране уређаја. Довољно је да камеру телефона уперите ка коду и потврда за повезивање ће се аутоматски појавити на екрану.
Ова метода функционише без грешке, под условом да QР код садржи тачне податке. Ако је власник рутера у међувремену промијенио лозинку, а код није ажуриран, веза неће бити могућа, па је важно провјерити да ли су подаци актуелни.
Ако се налазите у просторији с неким ко је већ повезан на жељену мрежу, постоји још једноставнији начин за приступ. На Андроид телефонима могуће је генерисати QР код директно из подешавања WиФи мреже, без потребе за додатним апликацијама.
Наука и технологија
Јесте ли видјели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!
Када корисник кликне на мрежу у подешавањима и изабере опцију „Дијели“, појавиће се QР код који ви можете скенирати са свог телефона. Повезивање траје свега неколико секунди и функционише без потребе за лозинком или додатним корацима.
Многи рутери произведени послије 2007. године имају физичко WПС дугме, које омогућава аутоматско повезивање уређаја без шифре. Ова опција је и даље доступна на бројним моделима, иако се у новије вријеме рјеђе виђа на најновијим рутерима.
Да бисте користили ову опцију, потребно је да на телефону уђете у напредна WиФи подешавања и изаберете WПС конекцију. Потом притисните дугме на рутеру и у року од неколико секунди телефон ће се аутоматски повезати на мрежу.
Шта радити када ове методе не функционишу?
Постоје ситуације када ниједна од наведених опција није доступна. На примјер, ако је рутер стар и нема QР код нити WПС дугме, или ако користите иПхоне који не подржава дијељење мреже путем QР кода, мораћете ипак да тражите лозинку.
У таквим случајевима препоручује се да лозинку сачувате у безбједној апликацији за управљање шифрама како је не бисте тражили сваки пут. Ипак, у већини савремених домаћинстава и канцеларија, бар једна од наведених метода биће вам доступна и значајно ће олакшати повезивање, преноси Информер.
Сцена
6 д0
Занимљивости
1 седм0
Регион
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму