Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

Тим археолога открио је код обала Александрије олупину раскошног брода из доба древног Египта који одговара опису грчког историчара из првог вијека.
Откривени брод дуг је 35 метара, а био је конструисан тако да може да носи централни павиљон са луксузно украшеном кабином.
Тим археолога из Европског института за подводну археологију, под вођством професора са Универзитета Оксфорд Френка Годија, пронашао је брод у водама код потопљеног острва Антиродос, које је било дио древне луке у Александрији.
"Ово је изузетно узбудљиво пошто је такав брод први пут откривен у Египту. Ова пловила помињу разни антички аутори, представљена су и на неким мозаицима, али су најчешће били много мањи", каже Годио.
Он је навео да ће олупина брода остати на дну мора и да ће се поштовати прописи Унеска јер та организација сматра да је овакве остатке боље оставити под водом.
Званичник Института Демијен Робинсон изјавио је да оваква врста брода никада прије није пронађена.
Грчки историчар из првог вијека Страбо посјетио је тај град и описао луксузне бродове попут овог, наводећи да су били намијењени за излете припадника двора, као и за групе људи који су из Александрије путовали на различите светковине, преноси "Гардијан".
Како је историчар описао, ови бродови били су пуни људи и дању и ноћу, а на њима се свирала музика и неограничено се плесало.
