Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

08.12.2025

16:22

Неки хороскопски знаци су осјетљивији на критику од других. Без обзира на то да ли је повратна информација добронамерна или груба, они је често доживљавају лично, дубоко и емоционално.

Њихова несигурност не произилази из слабости, већ из интензивне потребе за потврдом и емоционалном сигурношћу. У наставку представљамо четири групе знакова који се најчешће истичу по томе што их критика посебно погађа.

Риба

Рибе упијају сваку изговорену ријеч као сунђер. Критика, чак и блага, може их дубоко дотаћи, јер све доживљавају емотивно и лично. Дјелују њежно и резервисано, али иза тога се крије веома богат унутрашњи свијет у коме сатима анализирају сваку опаску.

Рибе често преиспитују да ли су некога разочарале, да ли су довољно добре или да ли су могле нешто боље да ураде.

Саво Минић-05122025

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Због тога понекад критике доживљавају као потврду сопствених страхова, што значајно нарушава њихово самопоуздање. Потребно им је вријеме и подршка да се поново осјећају стабилно.

Рак

Ракови граде своју сигурност на осјећају прихватања и блискости. Када приме критику, без обзира на тон, то их може подсјетити на рањивости које покушавају да сакрију. Ракови често реагују повлачењем, ћутањем или емоционалним дистанцирањем, јер се у њиховом свијету критика често претвара у личну повреду.

Иако могу пронаћи корисне смјернице у критикама, потребно им је време да обраде све што су осјетили. Ракови не заборављају лако, па чак и једна непромишљена реченица може оставити траг који носе данима.

Вага

Ваге често жуде за хармонијом и миром, а свака критика ремети њихову унутрашњу равнотежу. Често се брину о томе шта други мисле, па критичка опаска дјелује као сигнал да нешто није у складу са очекивањима оних око њих.

zatvor robija

Свијет

У затвору пронађено 13 тијела

Због претераног анализирања и потребе да свима удовоље, Ваге лако постају несигурне у сопствене одлуке. Критика их погађа јер у њој виде могућност да су погрешили или некога разочарали. Потребно им је охрабрење да поново повјерују у сопствене судове.

Дјевица

Дјевице су група која често преиспитује сопствене поступке, чак и без коментара других. Када критика стигне, може их погодити јаче него што би ико очекивао, јер се сукобљава са њиховим унутрашњим перфекционизмом. Теже савршенству, тако да и најмања опаска може звучати као потврда да нису били довољно добри.

Дјевице детаљно анализирају критике, питајући се да ли постоји нешто што су могле другачије да ураде и да ли су негдје погријешиле. Иако споља дјелују мирно, изнутра проживљавају праву буру сумње и самопреиспитивања.

(индекс)

