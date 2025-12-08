Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

Извор:
Неки хороскопски знаци су осјетљивији на критику од других. Без обзира на то да ли је повратна информација добронамерна или груба, они је често доживљавају лично, дубоко и емоционално.
Њихова несигурност не произилази из слабости, већ из интензивне потребе за потврдом и емоционалном сигурношћу. У наставку представљамо четири групе знакова који се најчешће истичу по томе што их критика посебно погађа.
Риба
Рибе упијају сваку изговорену ријеч као сунђер. Критика, чак и блага, може их дубоко дотаћи, јер све доживљавају емотивно и лично. Дјелују њежно и резервисано, али иза тога се крије веома богат унутрашњи свијет у коме сатима анализирају сваку опаску.
Рибе често преиспитују да ли су некога разочарале, да ли су довољно добре или да ли су могле нешто боље да ураде.
Због тога понекад критике доживљавају као потврду сопствених страхова, што значајно нарушава њихово самопоуздање. Потребно им је вријеме и подршка да се поново осјећају стабилно.
Рак
Ракови граде своју сигурност на осјећају прихватања и блискости. Када приме критику, без обзира на тон, то их може подсјетити на рањивости које покушавају да сакрију. Ракови често реагују повлачењем, ћутањем или емоционалним дистанцирањем, јер се у њиховом свијету критика често претвара у личну повреду.
Иако могу пронаћи корисне смјернице у критикама, потребно им је време да обраде све што су осјетили. Ракови не заборављају лако, па чак и једна непромишљена реченица може оставити траг који носе данима.
Вага
Ваге често жуде за хармонијом и миром, а свака критика ремети њихову унутрашњу равнотежу. Често се брину о томе шта други мисле, па критичка опаска дјелује као сигнал да нешто није у складу са очекивањима оних око њих.
Због претераног анализирања и потребе да свима удовоље, Ваге лако постају несигурне у сопствене одлуке. Критика их погађа јер у њој виде могућност да су погрешили или некога разочарали. Потребно им је охрабрење да поново повјерују у сопствене судове.
Дјевица
Дјевице су група која често преиспитује сопствене поступке, чак и без коментара других. Када критика стигне, може их погодити јаче него што би ико очекивао, јер се сукобљава са њиховим унутрашњим перфекционизмом. Теже савршенству, тако да и најмања опаска може звучати као потврда да нису били довољно добри.
Дјевице детаљно анализирају критике, питајући се да ли постоји нешто што су могле другачије да ураде и да ли су негдје погријешиле. Иако споља дјелују мирно, изнутра проживљавају праву буру сумње и самопреиспитивања.
