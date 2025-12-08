Logo
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

Извор:

СРНА

08.12.2025

16:06

Коментари:

2
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет
Фото: АТВ

Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ из Федерације БиХ Зијад Крњић и данас је гласао против измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО, чиме је спријечен рад новог граничног прелаза Градишка.

Предсједник Управног одбора УИО Срђан Амиџић рекао је да то осликава БиХ и стање у земљи.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Република Српска не прихвата никаква условљавања

Он је навео да је ријеч о формалној одлуци, али да је Крњић оптет гласао против, образложивпши да "то није приоритет".

"На сједници сам га молио да наведе разлог гласања против, а човјек каже да то није приоритет", рекао је Амиџић новинарима након сједнице Управног одбора УИО БиХ.

Амиџић је истакао да би отварањем новог прелаза Градишка колоне возила, која чекају на граници, биле преполовљене.

