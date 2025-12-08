Амиџић: Република Српска не прихвата никаква условљавања

Извор:
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да Република Српска никада и ни од кога неће прихватити било каква условљавања, а да је посебно неприхватљиво да се улази у фазу условљавања која би резултовала блокадом функционисања Савјета министара.
"Када говоримо о данашњој сједници Савјета министара, готово 40 питања је кандидовано и требало се одлучивати о њима, а онда наступите на сљедећи начин, уколико се не расправља о овим питањима, два или три питања које смо ми кандидовали, онда не можемо да расправљамо ни о другим битним питањима о којима постоји консенсус", рекао је Амиџић новинарима у Сарајеву.
Он је навео да то иде у прилог чињеници да у БиХ недостаје нормалности, а нормалност подразумијева да се одлучује о оним тачка о којима постоји сагласност.
Амиџић је указао на чињеницу да, без обзира на исход данашњег гласања, и министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез није био сагласан са тим, односно са тачком дневног реда у вези са успостављањем канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, и са тачком које се односи на закон о Суду БиХ.
Према његовим ријечима, Хелез је приликом гласања искористио политичку прилику "да не носи тај терет".
"Вјероватно, то је њему јасно или познато зашто не стоји чврсто иза својих политичких ставова, док смо колега /министар спољне трговине и економских односа Сташа/ Кошарац и ја одлучили да јасно кажемо да су то тачке које нису усаглашене и као такве и не могу да се расправљају. Неприхватљиво је да нас неко условљава", истакао је Амиџић.
Он је додао да у Савјету министара постоје 32 отворена питања о којима се могло одлучивати, као и до сада.
Он је навео да је неријетко била ситуација да неки други члан колегијума каже да нека тачка нема консензус и да неће бити разматрана, те да се разматра оно што је могуће.
"И сад дођете у фазу условљавања. То би отприлике било као када бисмо ми из реда српског народа рекли да на сљедећој сједници Савјета министара прва тачка дневног реда мора да буде закон о Устаном суду гдје нема више судија странаца што је једна од европских тековина, и уколико тога нема, онда не можемо да разматрамо ниједну другу тачку дневног реда", појаснио је он.
Амиџић сматра да то није добро јер, како каже, политика условљавања никад не може да да резултат.
Према његовим ријечима, питања у вези са Реформском агендом доказ су да на европском путу може да се иде некад спорије, некад брже и све земље имају неку своју путању и никада то није претјерано брзо, али истовремено треба задржати право сваког народа да задржи она питања која су њихов национални интерес.
Амиџић је позвао све релевантне факторе да "откоче" Савјет министара и упутио апел онима који доносе одлуке да не блокирају Савјет министара, већ да отворе дијалог и о питањима о којима може да буде постигнута општа сагласност.
Савјет министара није на данашњој сједници усвојио предложени дневни ред на којем су били приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, те нацрти закона о Високом судском и тужилачком савјету и измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
